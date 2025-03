Più di 700€ di sconto sul Robot Aspirapolvere 2-in-1 iRobot Roomba (-48%)

Amazon ha appena lanciato un’offerta schock su un gioiellino della tecnologia! Si tratta del Robot Aspirapolvere 2-in-1 iRobot Roomba Combo 10 Max, oggi disponibile a soli 779 euro con uno sconto folle del 48%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura 720 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Inoltre, è possibile anche rateizzare il pagamento con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Robot Aspirapolvere 2-in-1 iRobot Roomba Combo 10 Max: tutte le funzionalità

Il Robot Aspirapolvere 2-in-1 iRobot Roomba Combo 10 Max vanta un sistema di pulizia a quattro fasi che combina una spazzola laterale per una pulizia completa degli angoli, due estrattori in gomma che evitano che i peli degli animali si aggroviglino, un’aspirazione potente che rimuove efficacemente lo sporco incrostato da tappeti e moquette, e SmartScrub che lava avanti e indietro con precisione.

Questo dispositivo di ultima generazione si caratterizza per la tecnologia di navigazione avanzata, guidata da sensori di rilevamento e una fotocamera, che gli permette di muoversi sotto e intorno ai mobili, di riconoscere le stanze e le aree specifiche evitando anche ostacoli come le scale o le ciotole degli animali.

Inoltre è dotato di una base AutoWash che svuota i detriti in un sacchetto ermetico, riempie il serbatoio del liquido di lavaggio, lava e asciuga il panno, eseguendo un ciclo di autopulizia che mantiene la base pulita con il minimo sforzo.

Per finire, sfruttando la funzionalità Dirt Detective, il robot determina i punti da pulire in via prioritaria e seleziona automaticamente i parametri giusti per eseguire la pulizia profonda di cui hanno bisogno.

