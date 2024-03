Più sicurezza per la tua casa: ecco la telecamera di sorveglianza EZVIZ da esterno!

Nel mercato della sicurezza domestica, la telecamera di sorveglianza Wi-Fi EZVIZ CB8 2K ha ottime caratteristiche e un’ottima autonomia. La telecamera è motorizzata ed è pensata per essere utilizzata all’esterno. Offre una copertura visiva a 360° e una risoluzione 2K. Attualmente, è disponibile su Amazon a un prezzo di 129,99€, con uno sconto del 28%. A questo prezzo è un prodotto eccezionale per chi cerca una soluzione per sorvegliare gli esterni della vostra casa.

Risparmio e sicurezza: ecco la telecamera di sorveglianza EZVIZ motorizzata da esterno.

La sicurezza è importante e, quando si ha necessità di installare una telecamera di sorveglianza, bisogna affidarsi a prodotti di ottima qualità.

La EZVIZ CB8 2K è progettata per funzionare senza nessun cavo grazie alla sua batteria ricaricabile da 10400 mAh che assicura fino a 210 giorni di funzionamento con una singola carica.

La possibilità di collegarla al pannello solare EZVIZ la rende una soluzione molto interessante che non necessita di manutenzione, ideale per chi non vuole preoccuparsi di ricariche frequenti. Questo modello potrebbe quindi essere il migliore da installare anche in una seconda casa.

La telecamera offre una visione notturna a colori di ottima qualità grazie ai due faretti integrati. Inoltre è dotata di un sensore ad infrarossi che rileva movimenti con estrema accuratezza, riducendo al minimo i falsi allarmi. Questo la rende perfetta per la rilevazione di movimenti, anche ai limiti del suo raggio di azione.

Con un angolo di visione orizzontale di 83° e verticale di 44°, la EZVIZ CB8 2K offre una copertura molto ampia, ideale per monitorare un intero angolo della casa quando installata a 3 metri di altezza. La qualità delle riprese video è ottima e, grazie al fatto che la telecamera di sorveglianza è motorizzata, l’esperienza d’uso generale è davvero al top.

Approfitta dello sconto del 28% su Amazon e porta a casa la telecamera di sorveglianza Wi-Fi EZVIZ CB8 2K a soli 129,99€. Con l’autonomia eccezionale e la facilità d’uso, questa telecamera è la scelta ideale per chi necessita di proteggere la propria casa e cerca una soluzione completa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.