Più tazze acquisti, più risparmi sul Disney shop!

Sei un grande appassionato di Disney e vorresti portare a casa dei pezzi davvero incredibili, da collezionare o da utilizzare nella quotidianità, con amici e parenti? Non farti scappare assolutamente la meravigliosa promozione in corso sullo shop Disney: l’offerta attualmente disponibile sul Disney Shop, ti permetta di risparmiare in base alla quantità scelta.

Se decidi di portare a casa 2 tazze, ottieni uno sconto del 10%. Acquistandone 3, il tuo risparmio aumenta al 15%, mentre se opti per 4 articoli, godrai di uno sconto ancora più vantaggioso del 20%! Si tratta senza dubbio di una vera e propria un’opportunità unica per arricchire la tua collezione di tazze a tema Disney o sorprendere i tuoi cari con regali magici.

Tazze a tema Disney per tutti i gusti!

prima di passare a mostrarti alcune delle tazze più belle, presenti sullo shop, tieni presente che questa promozione è valida esclusivamente online e si applica solo a specifiche linee di prodotti selezionate. In più, ti consigliamo di affrettati, perché l’offerta è valida fino a esaurimento scorte!

Tra i tantissimi modelli di tazze disponibili sullo store, di cui molti a tema Marvel, classici Disney e molto altro ancora, ti menzioniamo sicuramente la Avengers Assemble a 18,00€ (da scontare). Il manico è ispirato al logo dell’Avengers Initiative, mentre l’esterno presenta i simboli degli Avengers più amati, l’interno invece è di un bel in colore in contrasto con l’esterno. Una bellezza, da avere tutti i giorni per fare colazione, che tu sia grande o piccino!

Non sei fan della Marvel, oppure cerchi una tazza da aggiungere come secondo acquisto per assicurarti lo sconto? Allora non devi farti scappare la Jack Skeletron Nightmare Before Christmas a 14,00€ (da scontare in fase d’acquisto). Ispirata al meraviglioso film Nightmare Before Christmas di Tim Burton, la tazza è decorata con un’immagine di uno dei personaggi più amati di sempre! Precisiamo, inoltre che questa tazza, già commercializzata in precedenza, non è stato disponibile per oltre sei mesi: acquistala ora finché sei in tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.