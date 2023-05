Pixel 6a: weekend di fuoco, su Amazon il prezzo scende a 331€

Lo abbiamo capito, Amazon ha deciso che questo è il weekend di Pixel 6a, il medio gamma di Google dal miglior rapporto qualità-prezzo e ancora una spanna sopra tutti gli altri in ambito software e comparto camere nella fascia che va dai 300 ai 350 euro. Dopo aver toccato nelle ore precedenti il 26% di sconto, in questi minuti lo sconto è salito al 28%, abbassando il prezzo a 331 euro. Puoi accedere all’offerta direttamente cliccando il bottone qui sotto.

Google Pixel 6a in sconto del 28% su Amazon

L’offerta ha per protagonista il Google Pixel 6a in colorazione Grigio Chiaro, forse la più elegante tra quelle disponibili (Grigio Antracite e Verde Salvia). Le altre colorazioni sono invece in offerta rispettivamente a 342 e 341 euro. Capisci anche tu che quando si tratta di prezzi così ravvicinati, anche 10 euro fanno tutta la differenza di questo mondo. Un po’ come gli 84 millesimi con cui Verstappen è riuscito ad andare in pole questo pomeriggio a Monaco contro un immenso Fernando Alonso.

Cosa dire del telefono in sé? Ormai del Pixel 6a conosciamo vita e miracoli. Un’esistenza che si preannuncia ancora molto longeva, visti gli aggiornamenti software e di sicurezza garantiti da mamma Google nel corso dei prossimi anni. E i miracoli in ambito multimediale, dove la fotocamera di Big G rimane per distacco la migliore non solo nell’universo Android ma anche nel cerchio dorato di Apple. In definitiva, uno dei migliori Pixel di sempre.

Cogli al volo l’ultima offerta di Amazon sul Pixel 6a per beneficiare del maxi sconto del 28% sull’elegante modello in colorazione Grigio Chiaro. Il telefono è venduto e spedito da Amazon, con la consegna gratuita per tutti gli abbonati Prime.

