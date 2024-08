Pixel 8 Pro, lo sconto è altrettanto Pro MENO 350 euro

Oggi è il giorno della presentazione della nuova linea Pixel, dove il protagonista assoluto sarà il nuovo Pixel 9. Di conseguenza oggi è anche il giorno in cui il modello dello scorso anno subisce un clamoroso ribasso di prezzo. E visto che le differenze tra Pixel 8 e Pixel 9 non sembrano essere poi così marcate, acquistare oggi il top di gamma targato 2023 con un maxi sconto MENO 30% è sicuramente una mossa azzeccata! Il ribasso di prezzo parla chiaro, crollo verticale: da 1159 a 809 euro! Un’offerta top che vi permette di mettervi in tasca uno smartphone Premium, impreziosito dalla Google Experience in purezza e dall’integrazione totale con l’intelligenza artificiale Gemini!

Il punto di forza di Pixel 8 Pro è il nuovo sensore fotografico, progettato per catturare immagini di qualità professionale anche in condizioni di scarsa luminosità. Grazie all’intelligenza artificiale di Google, le foto risultano nitide, dettagliate e con colori vivaci, anche nelle scene più complesse. Il teleobiettivo permette di avvicinarsi ai soggetti senza perdere qualità, mentre la modalità ritratto crea effetti bokeh di livello superiore.

Ma il Pixel 8 Pro non è solo una fotocamera. Il display LTPO OLED è un vero spettacolo per gli occhi, con colori brillanti e neri profondi. La frequenza di aggiornamento adattiva assicura un’esperienza visiva fluida e reattiva in ogni ambito.

Sotto la scocca troviamo il potente processore Google Tensor G2, progettato appositamente per i Pixel. Questo chip, combinato con una generosa quantità di RAM, garantisce prestazioni fluide e reattive in ogni situazione.

Un altro punto di forza di Pixel 8 Pro è l’esperienza software. Android 14, personalizzato da Google, offre un’interfaccia pulita e intuitiva, senza i pesanti bloathware che affliggono i dispositivi della concorrenza, con una serie di funzionalità esclusive legate all’intelligenza artificiale.

