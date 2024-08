Pixel 9: annunciato ieri e già scontato oggi

Ieri è stato il giorno del grande evento Made by Google. La casa di Mountain View ha svelato tutta la nuova linea Pixel, e anche altro ovviamente. Amazon non si è fatta cogliere impreparata e ha proposto un super sconto del 10% su Pixel 9, un taglio di prezzo di 100 euro che porta il nuovissimo smartphone a costare 899 euro invece che 999 euro! Davvero niente male! Se siete early adopter, o volete provare l’esperienza Android in purezza, Pixel 9 è lo smartphone che fa per voi!

Realizzato con materiali di alta qualità, come vetro opaco e metallo lucido, il Pixel 9 offre un’estetica premium e una resistenza notevolmente migliorata rispetto al modello precedente. Google Pixel 9 segna un importante passo avanti nella serie Pixel, grazie all’introduzione del nuovo display Actua da 6,3 pollici, che offre una luminosità superiore del 35% rispetto al modello precedente. Il sistema di fotocamere, con sensori principali e ultrawide da 48 MP, assicura una qualità fotografica di altissimo livello, mentre la batteria, con un incremento del 20% dell’autonomia, garantisce un utilizzo prolungato del dispositivo.

Queste le caratteristiche nel dettaglio:

Display: OLED Super Actua 6.3″ (1080 x 2424)

Dimensioni: 152,8 x 72 x 8,5 mm

Peso: 198 g

Processore: Google Tensor G4 + Titan M2

Memoria: 12 GB di RAM e 128/256 GB di ROM

Fotocamere: Doppia 50 MP + 48 MP (ultrawide) con stabilizzazione ottica ed elettronica | anteriore 10.5 MP

Video: 4K fino a 60 fps

Batteria: 4700 mAh

Altro: Dual-SIM, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, GLONASS, Google Cast

Pixel 9 è in super sconto MENO 100 euro, con arrivo il 22 agosto. Una super offerta assolutamente da non perdere, uno smartphone Super Premium dalle caratteristiche uniche, il tutto all’insegna dell’integrazione totale con l’intelligenza artificiale Google.

