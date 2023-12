Pixel Buds Pro: ecco il regalo di Natale in SCONTO!

Gli amanti della musica utenti Android possono finalmente trovare nei Google Pixel Buds Pro il prodotto perfetto. Ora disponibili su Amazon con uno sconto del 26%, a soli 169€. Questi auricolari non sono semplici top di gamma, ma sono un prodotto che gli utenti Android ameranno sicuramente.

I top di gamma perfetti per Android: ecco i Pixel Buds Pro!

Dotati della rivoluzionaria tecnologia Silent Seal, i Buds Pro offrono una cancellazione attiva del rumore che si adatta alla forma del tuo orecchio, eliminando i suoni esterni e permettendoti di immergerti completamente nella tua musica preferita. Si tratta di un sistema di ANC davvero avanzato.

I Pixel Buds Pro sono in grado di offrire un’ottima esperienza anche durante le chiamate. Il tutto grazie al doppio della larghezza di banda rispetto ai modelli precedenti: tra gli auricolari e lo smartphone la connessione è più stabile e potente di altri modelli simili. Ciò li rende una scelta perfetta per i possessori di dispositivi Pixel, pienamente compatibili con questa feature.

Il design non è da meno: gli auricolari sono comodi, perfetti per essere indossati tutto il giorno. I driver da 11 mm e l’equalizzatore garantiscono un suono di alta qualità a qualsiasi livello di volume.

La funzionalità hands-free di Google ti consente di rispondere ai messaggi, controllare la musica o chiedere informazioni a Google Assistant senza mai toccare il telefono.

La comodità si estende anche alla connettività: i Buds Pro passano facilmente da un dispositivo all’altro, consentendoti di ascoltare musica sul PC e poi rispondere a una chiamata sullo smartphone senza interruzioni. Si tratta di feature da prodotti di fascia superiore.

I Google Pixel Buds Pro offrono un’esperienza di livello per vivere l’audio in qualità superiore. A un prezzo scontato di 169€ su Amazon, grazie allo sconto del 26%, sono un prodotto da non perdere per chi cerca auricolari bluetooth al top, confortevoli e versatili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.