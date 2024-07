Pizza pronta in 4 MINUTI con il Forno Pizza Ariete in MAXI OFFERTA Prime Day

Da oggi in poi puoi preparare direttamente a casa tua una pizza croccante e gustosa come quella napoletana grazie al Forno Pizza Ariete! In occasione del Prime Day, oggi è disponibile su Amazon a soli 72 euro con uno sconto conveniente del 14%.

Forno Pizza Ariete: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Forno Pizza Ariete è un vero e proprio gioiellino, perfetto soprattutto nel periodo estivo se vuoi organizzare una pizzata a casa tua davvero ad hoc.

Questo dispositivo è realizzato con materiale resistente ad altissime temperature e dotato di trattamento anti-aderente, con una pietra refrattaria che assicura una cottura veloce, costante e uniforme ideale per ottenere pizze fragranti in pochi minuti.

I risultati saranno sempre ottimali in particolare sfruttando la temperatura altissima di 400° C e la pietra refrattaria che assicura una cottura rapida e perfetta. In questo modo, infatti, l’impasto risulterà sempre soffice e croccante come quello di una pizza appena uscita dal forno a legna.

Inoltre il termostato regolabile può essere impostato su 5 livellli di cottura e, quindi, per preparare non solo pizze ma anche ottime torte salate, toast, panzerotti o anche riscaldare gli alimenti prima di metterli in tavola.

Per finire, non avrai mai problemi con la pulizia del dispositivo in quanto la pietra refrettaria ha trattamento trasparente anti aderente: questo vuol dire che i residui e l’olio non vengono assorbiti dalla pietra e quindi potrai eliminarli facilmente.

Oggi il Forno Pizza Ariete è disponibile su Amazon a soli 72 euro con uno sconto conveniente Prime Day del 14%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cogli al volo la promozione, è valida ancore per poche ore e gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

