Pizza pronta in 5 MINUTI con il Forno Pizza G3 Ferrari a MINI PREZZO

Ti presentiamo un gioiellino che ti permetterà di preparare una pizza da vero professionista in pochissimi minuti! Si tratta del Forno pizza G3 Ferrari, oggi disponibile su Amazon a soli 94 euro con un mega sconto del 41%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione speciale, non capita tutti i giorni!

Forno pizza G3 Ferrari: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Forno pizza G3 Ferrari è un gadget perfetto per preparare un pizza ad hoc con un impasto da vero professionista.

Il dispositivo raggiunge rapidamente i 400° ideali per la cottura in pochi minuti: questo vuol dire che basteranno 5 minuti per preparare una pizza croccante e gustosa come quella cotta in un vero forno a legna.

Il forno è dotato di due resistenze poste rispettivamente nella volta e sotto la platea della camera di cottura, con un ridotto consumo di corrente che arriva al massimo a 1200Wh. Inoltre è dotato di una speciale pietra refrattaria da 31 cm e del peso di 1,36Kg in materiali naturali idonei alla cottura alimentare e che garantisce il giusto scambio di umidità.

Lo speciale disegno circolare della resistenza superiore garantisce risultati eccezionali ed una cottura più uniforme dei bordi. In più l’impugnatura in materiale plastico permette il giusto isolamente ed una corretta presa. Nella confezione sono inclouse anche due palette in alluminio idoneo all’uso alimentare che garantiscono una maggiore igiene nel tempo e un utilizzo comodissimo.

