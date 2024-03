Planetes Complete edition: lo sconto è spaziale, più alto non si può MENO 20 PER CENTO

Planetes è un manga di fantascienza scritto e illustrato da Makoto Yukimura, un capolavoro di fantascienza “adulta”, non ci sono astronavi che sparano laser o basi sferiche capaci di annichilire un pianeta che sembrano una luna, tanto sono gigantesche. Gli anglosassoni la chiamano “hard sci fi”, che potremmo tradurre con fantascienza tecnologica, dove il futuro è rappresentato in maniera accurata e nel dettaglio. Planetes è un capolavoro in tal senso, unendo in un riuscito insieme sia il dettaglio tecnologico, sia una certa satira sociale che prende spunto da personaggi scritti davvero bene, per nulla bidimensionali. Il volume è un volumone, essendo una Complete Edition, che oggi possiamo comprare con lo sconto massimo del 20%, che taglia il prezzo da 45 euro a 36 euro! Fatevi un favore e comprate questo gioiello di manga!

Da leggere tutto d’un fiato!

La trama di Planetes è ambientata nel 2075, in un futuro in cui l’umanità ha colonizzato lo spazio. Tuttavia, nonostante i progressi tecnologici, lo spazio è ancora un luogo pericoloso e caotico. La storia segue un gruppo di raccoglitori di detriti spaziali, noti come Debris Section dell’azienda spaziale Technora Corporation, con sede sulla Stazione Spaziale Tecnora. Questi raccoglitori, noti come “spazzini”, sono incaricati di rimuovere detriti spaziali che minacciano le navicelle spaziali e le stazioni orbitanti.

Planetes affronta una serie di temi profondi e universali, tra cui l’ambizione, la sopravvivenza, l’amore e la ricerca del significato della vita. Yukimura esplora anche le implicazioni sociali, politiche ed etiche dello sviluppo tecnologico e dell’esplorazione spaziale.

La Complete Edition del manga include tutti e quattro i volumi originali, ben 1040 pagine, insieme a nuovi contenuti e miglioramenti grafici, offrendo rispetto alla precedente serializzazione italiana una lettura per certi versi più completa e coinvolgente.

Se amate i manga e la fantascienza ma siete allergici ad una fantascienza “alla Star Wars”, passateci il termine, Planetes è quello che fa per voi! Lo sconto massimo del 20% taglia il prezzo da 45 euro a 36 euro! Fatevi un favore e comprate questo gioiello di manga!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.