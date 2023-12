Playmobil DreamWorks Spirit, il set Il Concerto di Natale di Spirit sconto del 60%!

Il set Playmobil DreamWorks Spirit 70396, Il Concerto di Natale di Spirit, è un’entusiasmante avventura che porta il magico mondo di Spirit e dei suoi amici direttamente nella tua casa. Rivolto a bambini dai 4 anni in su, questo set offre ore di divertimento creativo e di gioco ispirato al celebre film d’animazione DreamWorks Spirit Riding Free.

Un set stupendo non solo per gli appassionati PlayMobil, ma anche per i fan del noto film animato, che oggi viene letteralmente svenduto su Amazon a soli 11€, ovvero col 60% di sconto! Inoltre le spedizioni sono gratis coi servizi Prime.

Playmobil DreamWorks Spirit, il set Il Concerto di Natale di Spirit regalato

Il tema del concerto di Natale aggiunge un tocco festivo al set, permettendo ai bambini di immergersi nella magia delle festività mentre creano e interpretano le loro storie con i personaggi di Spirit. Il set comprende una varietà di accessori e dettagli che catturano l’atmosfera natalizia, rendendo l’esperienza di gioco ancora più coinvolgente.

Il personaggio principale è Spirit, il maestoso cavallo selvaggio, pronto a partecipare al concerto di Natale. Accanto a Spirit, ci sono anche i personaggi di Lucky e Abigail, pronti a esibirsi con i loro strumenti musicali. I bambini possono ricreare il concerto, immaginare nuove avventure o semplicemente esplorare il mondo di DreamWorks Spirit Riding Free.

La creatività è al centro di questo set, incoraggiando i bambini a inventare storie, sviluppare abilità di gioco di ruolo e esplorare l’amicizia e l’avventura. Inoltre, il set è progettato con attenzione ai dettagli, catturando fedelmente l’aspetto dei personaggi e degli ambienti dal film, garantendo un’esperienza di gioco autentica e coinvolgente.

Playmobil è rinomato per la qualità dei suoi giocattoli e per la loro capacità di stimolare l’immaginazione dei bambini. Con il set “Il Concerto di Natale di Spirit”, i piccoli possono portare a casa l’emozione del film DreamWorks Spirit Riding Free e aggiungere una dose di magia natalizia alle loro avventure.

In conclusione, il Playmobil DreamWorks Spirit 70396, “Il Concerto di Natale di Spirit”, è il regalo perfetto per i giovani fan del film e per chiunque ami le avventure di Spirit e dei suoi amici. Fallo tuo subito, regalato ai tuoi figli o nipoti risparmiando il 60% del costo sul prezzo di listino pagandolo solo 11€, con le spedizioni sono gratis coi servizi Amazon Prime.

