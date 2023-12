PlayStation 5 con God of War Ragnarok torna DISPONIBILE su Amazon al prezzo più basso

PlayStation 5 in bundle con God of War Ragnarok è disponibile su Amazon al costo totale di 584 euro. Questa edizione offre un’esperienza di gioco completa, permettendo ai giocatori di immergersi in un’avventura epica e sfruttare appieno le funzionalità avanzate della PS5. Il bundle PlayStation 5 con God of War Ragnarok, infatti, offre un’opportunità unica di iniziare a giocare immediatamente, senza dover acquistare separatamente la console e il gioco. Le spedizioni sono gratis via Prime.

PlayStation 5, ultimi pezzi su Amazon

PlayStation 5 è una console di gioco potente che offre grafica ad alta definizione, prestazioni di gioco fluide e una serie di funzionalità innovative. Dotata di un potente processore e di una scheda grafica di ultima generazione, la console offre un’esperienza di gioco immersiva e realistica grazie anche a videogame dalla grafica sempre più sofisticata con livelli di dettaglio quasi fotorealistici, e intelligenze artificiali estremamente evolute in grado di migliorare l’esperienza di gioco degli utenti, alzando il livello di sfida.

God of War Ragnarok è il seguito altamente atteso del popolare gioco d’azione avventura God of War. Questo nuovo capitolo porterà i giocatori in un’avventura epica nel mondo della mitologia norrena, con il protagonista Kratos che si impegna in nuove sfide e scontri contro potenti divinità e mostri.

Sulla carta è una macchina potente ed equilibrata nelle prestazioni, corroborata da supporti come l’SSD, capace di garantire una velocità di trasferimento di 5.5 GB/s, che può arrivare a 8-9 GB/s con la compressione dei dati, e il chip sonoro Tempest 3D AudioTech. PlayStation 5 standard edition al costo totale di 584 euro torna a disposizione su Amazon, ma solo per poco. Affrettati! Le spedizioni sono gratis.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.