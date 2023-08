PlayStation 5 con Spider-Man 2 ad un prezzo WOW su Amazon

Dopo anni e anni di pandemia e relativa crisi della componentistica, finalmente le console di nuova generazione sono tornate facilmente reperibili presso i principali rivenditori di tutta Italia. È il caso ad esempio di PlayStation 5, che può essere così acquistata senza problemi e senza alcuna difficoltà. Proprio a tal proposito ci è venuta recentemente in aiuto Amazon con il fantastico bundle limited-edition di PlayStation 5 e Spider-Man 2 in offerta a soli 659 euro.

Il bundle PlayStation 5 perfetto

Partiamo innanzitutto dalla console di nuova generazione di casa Sony, che finalmente si affaccia alla risoluzione 4K per tutti i suoi titoli. Grazie a PlayStation 5, dunque, avrai la possibilità di giocare i tuoi videogiochi preferiti al massimo della risoluzione, godendo di ogni dettaglio possibile, in accoppiata con la propria SmartTV in 4K. Oltre a questo puoi utilizzare la console anche come lettore Blu-Ray, supportando fino a 8K di risoluzione.

Si tratta nello specifico di un’edizione davvero speciale di PlayStation 5, pensata ad hoc proprio per l’uscita di Spider-Man 2. Basta dare un occhio alle cover esterne della console, che presentano una caratteristica alternanza di rosso e nero, ricalcando i motivi del celebre supereroe newyorkese di quartiere e del suo simbionte, perno centrale del sequel. Lo stesso vale anche per il controller DualSense, che è stato completamente ripensato vista dell’uscita del gioco, con il motivo di Spider-Man in corrispondenza della parte centrale dell’accessorio e un motivo che ricalca quello delle cover della console.

All’interno di questo fantastico bundle troverai anche un codice in digital delivery per riscattare Spider-Man 2, e poterlo giocare tranquillamente senza la necessità di cambiare in continuazione Blu-Ray, perdendo inutilmente tempo.

Ricordiamo che il bundle sarà disponibile a partire dal prossimo 1 settembre, mentre potrai riscattare Spider-Man 2 in digital delivery a partire dalla sua data d’uscita, fissata per il 20 ottobre invece. Dal momento che si tratta di una prenotazione, avrai anche diritto ai bonus preorder, che daranno accesso a costumi e abilità esclusive. Trattandosi di un bundle a tiratura limitata, le copie si esauriranno sicuramente nel giro di pochissimo tempo: approfittane il prima possibile acquistando PlayStation 5 limited-edition in bundle con Spider-Man 2 a a questo indirizzo.

