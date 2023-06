PlayStation 5 manda in TILT eBay con un'offerta STORICA: sconto di 170€

PlayStation 5 (PS5) edizione standard è il modello base dell’ultima console per videogiochi di Sony. La console, che rappresenta un significativo salto in avanti in termini di tecnologia ed esperienza di gioco rispetto al suo predecessore, la PlayStation 4, è disponibile in questo momento su su eBay al costo totale di 479 euro. Se sei interessato a questa super console fai in fretta ad accaparrarti la tua copia a questo prezzo super scontato. Le spedizioni sono gratis.

PlayStation 5, occasione d’oro su eBay

La console è dotata di una potente CPU a 8 core AMD Zen 2 e di una GPU personalizzata AMD Radeon RDNA 2, che consente una grafica straordinaria e prestazioni di gioco ad alta velocità. Supporta la risoluzione fino a 4K con 120 fotogrammi al secondo (fps) e può raggiungere risoluzioni fino a 8K. Questo ti offre un’esperienza visiva incredibilmente dettagliata e realistica.

Un’altra caratteristica distintiva della PS5 è il suo innovativo controller DualSense, che presenta una risposta tattile avanzata che offre un feedback tattile più realistico durante il gioco. Inoltre, ha anche i trigger adattivi che possono simulare diverse resistenze per una maggiore immersione nel gioco. E di videogame la piattaforma ne ha davvero tanti da offrire, complice anche il fatto che sia retrocompatibile con la maggior parte dei giochi della PS4, permettendoti di giocare anche ai tuoi titoli preferiti della generazione precedente.

La console, infine, è dotata di un’unità a stato solido (SSD) ad alta velocità, che riduce notevolmente i tempi di caricamento dei giochi e offre un’esperienza di gioco fluida e senza interruzioni. Ha anche molte altre funzionalità come il supporto per l’audio 3D, l’accesso a una vasta gamma di applicazioni di streaming e un’interfaccia utente rinnovata. Di fatto è, in conclusione, una console di nuova generazione che promette di soddisfare le aspettative dei giocatori più esigenti, che oggi puoi fare tua su eBay al costo totale di 479 euro. Le spedizioni sono gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.