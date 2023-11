PlayStation 5 Marvel's Spider-Man 2, l'edizione griffata UOMO RAGNO te la REGALA eBay

La PlayStation 5 Marvel’s Spider-Man 2 Bundle Limited Edition è un’offerta straordinaria per gli amanti dei videogiochi e dei supereroi. Questo bundle speciale combina infatti l’emozionante esperienza di gioco della console di Sony con l’acclamato videogame Marvel’s Spider-Man 2. Ciò significa avere la console griffata coi simboli e colori del famoso eroe e il gioco dove impersonarlo. Approfitta quindi dello sconto eBay per accaparrartelo a soli 588€ e con le spedizioni gratuite. Ti basta inserire il codice NOVEDAYS al momento del pagamento per riscattarlo. Il codice sconto scade il 19-nov-2023.

PlayStation 5 griffata e in bundle con Marvel’s Spider-Man 2

Questa console PS5 è dotata di un’ampia capacità di archiviazione da 825GB, che ti permette di immagazzinare una vasta collezione di giochi, app e contenuti multimediali. Potrai godere di un’esperienza di gioco più fluida e veloce grazie all’hardware di ultima generazione di PlayStation 5. La Limited Edition di Marvel’s Spider-Man 2 aggiunge un tocco di stile a questa console PS5. Il design ispirato a Spider-Man è un omaggio al famoso supereroe e rende questa console un oggetto da collezione.

Ogni dettaglio è stato curato con attenzione per offrire un aspetto unico. Inoltre, questo bundle include una copia fisica di “Marvel’s Spider-Man 2”, il sequel dell’acclamato gioco di supereroi. In questo nuovo capitolo, potrai vestire i panni di Spider-Man e affrontare nuove sfide, nemici e avventure emozionanti nell’iconica ambientazione di New York. È un’opportunità unica di unirti all’azione e all’emozione del mondo dei supereroi con una console di ultima generazione.

Se sei un fan di Spider-Man e sei alla ricerca di un’esperienza di gioco eccezionale, la Console PS5 825GB Standard Marvel’s Spider-Man 2 Bundle Limited Edition è la scelta perfetta. Non perdere l’opportunità di mettere le mani su questo bundle esclusivo e inizia a immergerti nell’azione straordinaria di Spider-Man. Sfrutta lo sconto eBay per accaparrartelo a soli 588€ con le spedizioni gratuite. Ricorda solo di inserire il codice NOVEDAYS al momento del pagamento per riscattarlo. Il codice sconto scade il 19-nov-2023.

