PlayStation 5 Pro: la console più potente del mondo, oggi al prezzo più basso di sempre

PlayStation 5 Pro è attualmente disponibile su Amazon con uno sconto che riduce il prezzo a 726,99€, rispetto ai 799,99€ del listino ufficiale. Una riduzione interessante per chi desidera aggiornare la propria esperienza di gioco con una console che punta al massimo delle prestazioni.

PlayStation 5 Pro: la miglior console da comprare oggi

Questa versione avanzata della PS5 si distingue per una combinazione di hardware potenziato e tecnologie di ultima generazione. Tra i suoi punti di forza spicca una GPU aggiornata, capace di offrire un incremento del 67% nelle unità computazionali e una memoria più veloce del 28%. Questo si traduce in un gameplay più fluido e in un rendering fino al 45% più rapido, rendendo l’esperienza di gioco visivamente impeccabile. Inoltre, il supporto per il ray tracing avanzato permette una gestione della luce più dinamica, migliorando riflessi e rifrazioni per una maggiore immersione visiva.

Non meno rilevante è la capacità di archiviazione. La PS5 Pro è dotata di un SSD da 2 TB, che non solo garantisce spazio abbondante per i titoli più recenti, ma accelera anche i tempi di caricamento grazie alla tecnologia di I/O integrato. Per chi cerca una qualità visiva superiore, la console supporta risoluzioni fino a 8K e gameplay a 120 fps, assicurando fluidità e dettagli anche nei giochi più esigenti.

Un altro aspetto che contribuisce all’esperienza premium è il controller DualSense, che con il feedback aptico e i grilletti adattivi offre un’interazione unica. Grazie alla compatibilità HDR e all’audio tridimensionale, il coinvolgimento sensoriale raggiunge livelli mai sperimentati prima. Da non dimenticare la retrocompatibilità con i giochi PS4, che permette di riscoprire titoli del passato con una qualità migliorata.

La connettività wireless avanzata e il design rinnovato completano il quadro, rendendo la PS5 Pro non solo una console da gioco, ma un vero e proprio centro di intrattenimento domestico. Anche i dettagli più pratici sono stati curati: il supporto per mantenere la console in verticale è acquistabile separatamente, così come il lettore per i giochi su disco, ideale per chi preferisce il formato fisico.

Sony offre una garanzia legale e una politica di reso entro 30 giorni, garantendo un acquisto sicuro. Per chi è alla ricerca di una console capace di ridefinire gli standard del gaming, PS5 Pro rappresenta il top della sua categoria. Oggi la paghi soltanto 726,99€ e l’IVA è inclusa nel prezzo. Ci sono anche le spese di spedizione comprese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.