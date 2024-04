PlayStation 5 Slim in SUPER SCONTO: approfittane ora, la paghi 100€ in meno

Se ancora non sei riuscito a mettere le mani su una PS5, eBay oggi ti offre finalmente l’occasione che stavi aspettando per passare alla next-gen. La nuovissima PlayStation 5 Slim è ora in super offerta ad un prezzo da non lasciarsi sfuggire. Ben 100 euro il taglio di prezzo proposto oggi da eBay per un costo totale di 448€ per questo modello della console targata Sony con dimensioni ridotte, un design più elegante e più storage. Una promozione decisamente interessante, sia per chi non ha ancora messo le mani su una PS5, sia per chi sta pensando di passare ad un modello più leggero e con più spazio a disposizione.

PlayStation 5 Slim: dimensioni ridotte e più spazio d’archiviazione

PlayStation 5 Slim è il nuovo modello della console Sony rivisto nel design e con qualche piacevole aggiunta. La nuova PlayStation 5 Slim propone dimensioni e peso leggermente inferiori con un lettore ottico rimovibile. Ciò si traduce ovviamente anche in una revisione del design che si presenta più leggero ed elegante con una linea che spacca a metà la scocca.

In più, la Slim presenta anche un SSD più capiente da 1 TB che ti consente di avere più spazio a disposizione per i tuoi giochi. Tra le novità minori, rispetto alla versione base, abbiamo anche il passaggio a due USB-C frontali a differenza dei due ingressi USB-A.

Acquista dunque subito PS5 Slim ad un prezzo davvero super conveniente. Con più spazio per i tuoi giochi e dimensioni decisamente ridotte, questo nuovo modello ti permette di avere tutta la potenza della console targata Sony, ma con un design più elegante e meno ingombrante. Che aspetti dunque? Approfitta ora dello sconto di 100 euro per portarti a casa PlayStation 5 Slim a soli 448€, anziché 549,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.