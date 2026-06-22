PlayStation 5 Slim ricondizionata sotto i 400 euro: cosa offre l’occasione eBay

Il prezzo riguarda un modello in buone condizioni, quindi con eventuali piccoli segni d’uso, ma pensato per chi vuole giocare sulla console Sony di nuova generazione senza arrivare al costo del nuovo. Un’occasione da valutare, soprattutto per chi ha rimandato l’acquisto negli ultimi mesi.

PS5 Standard Slim ricondizionata a 399,90 euro su eBay: prezzo e disponibilità

L’offerta su eBay riguarda una PlayStation 5 Standard Slim ricondizionata proposta a 399,90 euro. Una cifra che la mette tra le proposte più interessanti del momento per chi cerca una console Sony della famiglia Slim, con lettore fisico o comunque nella configurazione Standard. Come sempre sui marketplace, però, la disponibilità può cambiare in fretta: il prezzo è quello indicato al momento della pubblicazione dell’offerta e dipende dalle unità effettivamente presenti presso il venditore. Non è un dettaglio da poco. Le console sotto i 400 euro, specie se recenti, tendono a sparire rapidamente.

Risparmio oltre 150 euro rispetto al listino Sony

Il confronto diretto è con il prezzo di listino ufficiale Sony, pari a 549,99 euro per la console nuova nella configurazione di riferimento. Con l’offerta a 399,90 euro, il risparmio supera quindi i 150 euro. Una differenza concreta, che può bastare per comprare un gioco, un secondo controller o un abbonamento ai servizi online. È qui che l’occasione diventa interessante: non parliamo di uno sconto di facciata, ma di un taglio netto sul prezzo pieno. Per chi arriva da PS4, o da una console ancora più datata, questa cifra può rendere più semplice il passaggio all’ecosistema PlayStation 5, senza rinunciare alle funzioni principali della generazione attuale.

SSD da 1 TB, 4K fino a 120 fps e Ray Tracing: cosa offre la PS5 Slim

La PS5 Slim conserva il cuore tecnico della console Sony. A bordo c’è un SSD da 1 TB, utile per ridurre i tempi di caricamento e rendere più rapido il passaggio tra menu, salvataggi e avvio dei giochi. Resta anche il supporto alla grafica in 4K fino a 120 fps, nei titoli compatibili e con uno schermo adatto. C’è poi il Ray Tracing, che migliora luci, riflessi e resa visiva in diversi giochi, anche se il risultato cambia da titolo a titolo. Nella confezione è incluso il controller DualSense, apprezzato per feedback aptico e grilletti adattivi: nei giochi che li usano bene, vibrazioni e resistenze risultano più precise rispetto ai vecchi pad. Da considerare anche la retrocompatibilità con i giochi PlayStation 4, utile per chi ha già una libreria digitale o fisica e non vuole ripartire da zero.

Ricondizionata in buone condizioni, spedizione gratis e pagamento a rate

La console è indicata come ricondizionata in buone condizioni, con possibili lievi segni di utilizzo che non dovrebbero incidere sul funzionamento né sull’esperienza di gioco. È il classico compromesso del ricondizionato: qualche traccia estetica in cambio di un prezzo più basso rispetto al nuovo. Secondo quanto riportato nell’offerta, la spedizione è gratuita e tra le opzioni compare anche il pagamento in 3 rate a interessi zero tramite Klarna, pensato per chi preferisce dividere la spesa. Prima di procedere, comunque, conviene leggere bene la pagina del venditore: garanzia, tempi di consegna e condizioni di reso. Sono controlli rapidi, ma importanti. Perché in offerte come questa non conta solo il prezzo: pesano anche affidabilità del canale, stato reale del prodotto e assistenza dopo l’ordine.