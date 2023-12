PlayStation 5 SLIM, SCONTO di Natale su Amazon: corri a farla tua, la comprano TUTTI

Se il gaming è la tua passione e hai sognato di possedere la PlayStation 5 SLIM, il momento di trasformare il sogno in realtà è finalmente arrivato! Amazon presenta un’offerta straordinaria su questo gioiello di tecnologia, ma affrettati, perché ci sono solo pochi pezzi disponibili.

La PlayStation 5 SLIM è progettata per offrire più opzioni e versatilità, con un design più compatto che contiene comunque tutte le potenti funzionalità della console. Tra le caratteristiche di spicco, troverai un Ultra HD Blu-ray Disc Drive e una generosa SSD da 1TB per garantire una vasta capacità di archiviazione.. Questo gioiello è disponibile ora su Amazon a soli 529€ incluse le spedizioni gratuite.

PlayStation 5, la versione Slim scontata su Amazon

Il nuovo modello di PS5 vanta un volume ridotto del 30% e un peso inferiore del 18% al 24% rispetto ai modelli precedenti. Le quattro diverse pannellature della cover offrono una parte superiore lucida accoppiata a una parte inferiore opaca. Archivia tutti i tuoi giochi preferiti senza preoccuparti dello spazio. La generosa SSD da 1TB offre ampio spazio di archiviazione per una vasta collezione di giochi.

Per il resto, come accennato prima, ha ovviamente tutte le caratteristiche tecnologiche che hanno reso la PS5 la console da gioco più desiderata sul mercato. Come novità tecnica, infatti, si segnala “solo” la possibilità per coloro che scelgono la versione Digital Edition, di aggiungere l’Ultra HD Blu-ray Disc Drive per PS5 in un secondo momento, venduto separatamente al prezzo di 119.99€.

Insomma, tutte le straordinarie funzionalità tecnologiche che hanno reso la PS5 la migliore console da gioco sono ora racchiuse in un design più compatto, dotato di un Ultra HD Blu-ray Disc Drive e di una SSD da 1TB per una memoria interna potenziata. Il tutto al prezzo di 529€ su Amazon per questo modello con il drive Blu-ray. Non lasciarti sfuggire questa straordinaria offerta e immergiti nell’esperienza di gioco di nuova generazione con la PlayStation 5 SLIM. Rendi i tuoi sogni da gamer una realtà con questa console potente e dal design accattivante.

