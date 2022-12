PlayStation 5 su Amazon in pronta CONSEGNA entro Natale: tutte le opzioni

PlayStation 5 standard edition, è sempre più difficile da trovare, a meno di non svenarsi letteralmente. Tuttavia, per chi non ha problemi a spendere, né si pone il problema, su Amazon ci sono diverse possibilità di acquisto di questa rarissima console, seppur da rivenditori terze parti. Da questo punto di vista cinque sono le opzioni possibili, anche se i prezzi non sono quelli standard suggeriti da Sony e quasi sempre applicati dalla stessa Amazon, ma più alti. Ad ogni modo, eccole nel dettaglio.

PlayStation 5 su Amazon: tutte le opzioni

Prima di iniziare vi ricordiamo anche che prezzi e disponibilità delle console indicate in questo articolo possono variare all’improvviso non per causa nostra. Ad ogni modo, con la sua nuova console, Sony garantisce agli utenti la possibilità di giocare alla massima risoluzione possibile a 60 Fps, oppure a 120 Fps per i titoli compatibili, con supporto per output a 120 Hz sui display 4K. PlayStation 5, tra l’altro, supporta l’output 8K per riprodurre i giochi su display con risoluzione 4320p, e funzioni avanzate come il ray tracing accelerato via hardware.

Il problema è accaparrarsene una, come quella venduta “liscia” che vedete qui in alto. La classica confezione con console, pad e accessori costa al momento 860 Euro.

Paradossalmente più basso il costo della versione che oltre alla console propone il gioco di calcio FIFA 23 (ma ovviamente trattandosi di rivenditori diversi, i prezzi cambiano): 839 Euro.

Terza opzione di acquisto su Amazon quella che prevede il bundle console più il videogame Horizon Forbidden West al prezzo totale, al momento in cui scriviamo, di 949 Euro.

Il nuovo bundle rilasciato da Sony, ovverosia quello formato da PlayStation 5 più il gioco God of War Ragnarok viene venduto a una cifra piuttosto elevata, ovverosia 1.190 Euro.

Ultima opzione disponibile, anche qui su prezzi piuttosto alti, è il bundle formato dalla piattaforma da gioco più l’ultima avventura di Ratchet & Clank: 999€.

