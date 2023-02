PlayStation 5+God of War Ragnarok DISPONIBILE su Amazon (619€)

PlayStation 5 è sempre più spesso disponibile un po’ in tutti i negozi, Amazon compreso. D’altronde il Presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment Jim Rayan era stato piuttosto chiaro al CES di Las Vegas, sostenendo che “l’emergenza” era finita e che le forniture mondiali della console sarebbero cresciute fino alla normalizzazione. Ad ogni modo, proprio sul noto sito di e-commerce la console in bundle con il gioco God of War Ragnarok è disponibile al costo totale di 619 euro. Si tratta della versione venduta direttamente da Amazon, dunque a prezzo di listino e con le spedizioni gratuite con Prime.

PlayStation 5 venduta direttamente da Amazon

PlayStation 5 garantisce agli utenti la possibilità di giocare alla massima risoluzione possibile a 60 Fps, oppure a 120 Fps per i titoli compatibili, con supporto per output a 120 Hz sui display 4K. La console supporta inoltre l’output 8K per riprodurre i giochi su display con risoluzione 4320p, e funzioni avanzate come il ray tracing accelerato via hardware, tecnologia di rendering capace di offrire un’illuminazione realistica simulando il comportamento della luce, e il Machine Learning tramite DirectML.

Il risultato in termini pratici sono videogame dalla grafica sempre più sofisticata con livelli di dettaglio quasi fotorealistici, e intelligenze artificiali estremamente evolute in grado di migliorare l’esperienza di gioco degli utenti, alzando il livello di sfida. Una macchina dunque a tutto tondo, che è sempre molto richiesta e che ora finalmente può essere reperita a prezzi di listino.

Se sei interessato a questa super console, quindi, fai in fretta ad accaparrarti la tua copia, perché venduta a questa cifra e direttamente da Amazon non è comunque sempre semplice da trovare: il costo totale è infatti di soli 619 euro, ovverosia il prezzo di listino ufficiale di Sony, e le spedizioni sono gratis e sicure grazie ai servizi Prime.

