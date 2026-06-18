PlayStation, adesso abbiamo saputo che ha una scadenza: ecco quanto dura veramente una consolle

Sebbene Sony non abbia mai comunicato una durata ufficiale delle proprie console, l’esperienza degli utenti racconta una realtà piuttosto rassicurante: una PlayStation può continuare a funzionare per molti anni, a patto che venga utilizzata e mantenuta nel modo corretto.

Le testimonianze di chi possiede ancora una PS4 acquistata al lancio dimostrano come queste console possano superare tranquillamente i dieci anni di vita. Ancora più sorprendenti sono i casi di PlayStation 3 e PlayStation 2, che continuano a funzionare nonostante siano trascorsi moltissimi anni dalla loro uscita sul mercato.

La manutenzione è il vero segreto della longevità

La durata di una console non dipende soltanto dalla qualità costruttiva, ma soprattutto dalle attenzioni che riceve nel tempo. Polvere, calore e scarsa ventilazione sono infatti i principali fattori che possono accelerare l’usura dei componenti interni, specialmente quando la console viene utilizzata all’interno di mobili chiusi o in ambienti poco areati.

Per questo motivo è consigliabile pulire regolarmente le prese d’aria e, nel caso di PlayStation 5, rimuovere periodicamente le cover laterali per eliminare la polvere accumulata. Si tratta di una semplice operazione che aiuta a mantenere temperature più basse, migliorando anche la silenziosità della console durante le sessioni di gioco.

Con il passare degli anni è normale che le ventole diventino più rumorose. Anche il cosiddetto coil whine, un leggero ronzio elettrico, può comparire su alcune unità senza rappresentare necessariamente un problema hardware.

Quali componenti si usurano prima e quanto può durare davvero una PlayStation

Le differenze tra le varie generazioni emergono soprattutto sul fronte dell’archiviazione. PS3 e PS4 utilizzano hard disk meccanici, componenti soggetti a deterioramento che possono causare rallentamenti, errori di caricamento o perdita dei dati dopo molti anni di utilizzo. PS5 adotta invece un SSD, molto più resistente sotto questo aspetto, anche se effettuare backup periodici dei salvataggi resta sempre una buona abitudine.

Tra gli elementi che possono mostrare segni di cedimento nel lungo periodo c’è anche il lettore ottico, soprattutto dopo un utilizzo intenso. Un altro componente spesso trascurato è la batteria CMOS, che gestisce l’orologio interno della console: anche se con il tempo può esaurirsi, si tratta di un componente sostituibile e non rappresenta la fine della vita della macchina.

Una PlayStation non ha una vera data di scadenza. Con una corretta manutenzione, una buona ventilazione e qualche semplice accorgimento, può restare perfettamente operativa anche oltre i dieci anni. Più dell’età anagrafica della console, infatti, sono le condizioni di utilizzo e la cura nel tempo a determinare quanto potrà continuare ad accompagnare i giocatori nelle future generazioni di videogiochi.