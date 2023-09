PlayStation Portal già disponibile su Amazon a un super prezzo: PRENOTALA

Se sei un appassionato di videogiochi, allora il nuovo lettore Remoto PlayStation Portal è ciò di cui hai bisogno per vivere un’esperienza di gioco straordinaria. Con la capacità di riprodurre i giochi compatibili installati sulla tua console PS5, tra cui i tuoi titoli preferiti per PS5 e PS4, questo dispositivo trasforma completamente la tua esperienza di gioco.

Un nuovo gioiello di tecnologia targato Sony già molto richiesto, pertanto assicurati di effettuare il pre-ordine su Amazon e preparati a esplorare un nuovo livello di gioco. Con questa innovativa tecnologia, il divertimento non ha limiti.

PlayStation Portal, la nuova frontiera del gioco Sony

Uno dei punti di forza di PlayStation Portal è la compatibilità con il controller wireless DualSense. Questo significa che puoi goderti le sue funzionalità avanzate, tra cui il feedback aptico e i grilletti adattivi, nei giochi supportati. Il feedback aptico ti farà sentire al centro dell’azione, reagendo alle tue scelte di gioco e simulando i fattori ambientali. I grilletti adattivi offrono resistenza dinamica, consentendo di sentire la tensione delle interazioni con gli accessori e gli oggetti in-game in una selezione di giochi per PS5.

Il lettore remoto è dotato poi di un bellissimo schermo LCD da 8 pollici con una vivida illuminazione. Questo display Full HD cattura ogni dettaglio dei tuoi giochi preferiti, facendoli prendere vita sotto i tuoi occhi. E se ami i giochi fluidi e le immagini nitide, PlayStation Portal non ti deluderà: con la capacità di raggiungere fino a 60 fps su uno schermo con risoluzione 1080p, puoi goderti un’azione di gioco senza interruzioni e immagini cristalline.

Dulcis in fundo il dispositivo ti permette di giocare da qualsiasi luogo della casa in streaming tramite la rete Wi-Fi domestica. Se qualcun altro sta già utilizzando la TV, insomma, nessun problema. Che tu voglia giocare in cucina mentre fai colazione o in qualsiasi altra stanza, la flessibilità è totale.

Se a questo punto tu non vedi l’ora di mettere le mani sul lettore remoto PlayStation Portal, puoi pre-ordinarlo direttamente su Amazon al prezzo minimo garantito di 219€, incluse le spedizioni via Prime. Questa avverrà poi quando il dispositivo sarà disponibile, ovvero a partire dal 15 novembre.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.