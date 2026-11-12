Poche gocce o totalmente impermeabile? Come capire se il telefono può veramente resistere all'acqua

Nessun telefono moderno è impermeabile al 100%. La protezione dipende da test, condizioni d’uso e limiti fissati dal produttore. Molti lo scoprono tardi, magari dopo una caduta nel lavandino o un tuffo non previsto. Quella sigla, che sembra roba da addetti ai lavori, è invece il primo indizio per capire che cosa il dispositivo può sopportare davvero.

La sigla IP, cioè Ingress Protection, indica quanto un dispositivo è protetto dall’ingresso di polvere, corpi solidi e liquidi. Nelle schede tecniche è quasi sempre seguita da due cifre, come IP67 o IP68. La prima riguarda la resistenza alla polvere, la seconda quella all’acqua. Ed è qui che nascono molti equivoci.

La prima cifra va da 0 a 6. Quando arriva a 6, vuol dire che il telefono è protetto in modo completo dalla polvere, almeno secondo le prove fatte in laboratorio. La seconda cifra misura invece la protezione contro i liquidi e può arrivare fino a 9. Per questo non basta leggere “resistente all’acqua” sulla confezione o nella pagina promozionale: bisogna guardare il codice esatto, modello per modello. Due smartphone simili per prezzo possono avere protezioni molto diverse.

Un esempio chiarisce il punto. Un telefono con sigla IP68 non offre la stessa protezione di un modello indicato come IPX4. Nel primo caso c’è anche la protezione dalla polvere. Nel secondo, la “X” significa che quel dato non è stato dichiarato o testato secondo quello standard. Sembra un dettaglio, ma non lo è.

Da IPX4 a IP69: cosa cambia tra schizzi, immersioni e getti ad alta pressione

Le certificazioni più comuni coprono situazioni di tutti i giorni. Con IPX4, IPX5 o IPX6, uno smartphone può reggere schizzi, pioggia leggera o getti d’acqua. Ma non è fatto per essere immerso. Usarlo mentre si corre sotto la pioggia è una cosa. Lasciarlo cadere in una vasca è un’altra. E spesso a fare la differenza è anche il tempo passato a contatto con l’acqua.

Uno smartphone con gocce d’acqua e carrellino SIM estratto, per spiegare come interpretare la certificazione IP e i suoi limiti.

La sigla IP67 indica di solito protezione totale dalla polvere e resistenza a un’immersione temporanea in acqua dolce, fino a 1 metro di profondità per un massimo di 30 minuti. È un limite preciso, non un invito a scattare foto sott’acqua. Serve soprattutto a ridurre i danni in caso di incidente: una caduta nel lavello, in una pozzanghera, o in situazioni simili.

Con IP68 il livello sale. La protezione riguarda immersioni più lunghe o a profondità superiori a 1 metro, ma le condizioni cambiano da produttore a produttore. Apple, Samsung e altri marchi indicano nei documenti tecnici profondità e durata previste per ogni modello. La sigla IP69, meno comune sugli smartphone più diffusi, riguarda invece la resistenza a getti d’acqua ad alta pressione e ad alte temperature. Anche qui, attenzione: non significa telefono indistruttibile. Significa solo che ha superato quel tipo di prova.

Acqua dolce, mare e piscina: i limiti nascosti dei test di laboratorio

Il punto che molti sottovalutano è l’acqua usata nei test. Di norma si parla di acqua dolce, controllata, senza sale, cloro, saponi o altre sostanze. Niente a che vedere con il mare ad agosto, con la piscina dell’hotel o con una bibita rovesciata sul tavolo. L’acqua salata può favorire la corrosione dei contatti, il cloro può rovinare le guarnizioni, saponi e detergenti possono ridurre la tenuta delle superfici.

Per questo i produttori spesso consigliano di sciacquare il dispositivo con acqua dolce, quando previsto dalle istruzioni, e di asciugarlo con attenzione dopo un contatto accidentale con liquidi diversi. Anche qui, però, serve cautela: non tutti i modelli vanno trattati allo stesso modo. Meglio controllare la pagina di assistenza ufficiale, invece di fidarsi di un consiglio letto al volo sui social.

C’è poi un altro aspetto importante: la resistenza all’acqua non è permanente. Cadute, urti, riparazioni non autorizzate, calore e normale usura possono danneggiare i piccoli sigilli interni in gomma. Un telefono comprato due anni fa, magari caduto più volte sul marciapiede, potrebbe non avere più la protezione dichiarata al momento dell’acquisto. Da fuori può sembrare tutto a posto. Dentro, però, qualcosa potrebbe essersi spostato.

Garanzia, usura e controlli pratici: barometro e indicatore LDI

La parte meno immediata è anche la più concreta: quasi nessun produttore copre in garanzia i danni da liquidi, anche quando lo smartphone ha una certificazione IP67 o IP68. Apple, Samsung e altri marchi lo scrivono nelle condizioni di assistenza, perché dopo mesi o anni di uso quotidiano è difficile stabilire in che stato fosse davvero la protezione. In negozio, spesso, la spiegano così: “La certificazione non è una polizza contro l’acqua”.

Chi vuole fare un primo controllo può usare, su alcuni smartphone Android con sensore barometrico, app come Water Resistant Tester, disponibile sul Google Play Store. Il funzionamento è semplice: l’app controlla se la pressione interna resta stabile quando si preme leggermente sullo schermo. Se le guarnizioni tengono, il dato dovrebbe comportarsi in un certo modo. Non è una verifica ufficiale, ma può dare un’indicazione.

Un altro elemento è il Liquid Damage Indicator, spesso indicato come LDI: un piccolo adesivo interno, messo nel vano SIM o in parti non sempre accessibili della scocca. Di solito è bianco quando non ha rilevato liquidi, mentre diventa rosa o rosso dopo il contatto con l’acqua. È uno dei segnali che i centri assistenza controllano durante la verifica del dispositivo.

La regola pratica resta semplice: leggere la certificazione IP, capire con che tipo di acqua si ha a che fare e non trattare la resistenza come una promessa senza limiti. Uno smartphone può sopravvivere a una caduta accidentale in acqua. Ma usarlo come una action cam solo perché nella scheda tecnica compare IP68 è un rischio che può costare caro.