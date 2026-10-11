Pochi conoscono l'effetto siringa sui treni ad alta velocità, anche se viaggiano spesso

Chi viaggia spesso sui treni ad alta velocità potrebbe non immaginare quanti fenomeni invisibili entrino in gioco durante un semplice attraversamento in galleria.

Tra Milano e Roma, accelerazioni e rallentamenti possono sembrare normali dettagli del viaggio, ma dietro certe variazioni ci sono precise ragioni tecniche. Le gallerie ferroviarie e l’interazione tra convogli rendono tutto più complesso di quanto appaia dal finestrino. Capire questi meccanismi aiuta a leggere diversamente anche i limiti di velocità.

Effetto siringa: cosa succede quando due Frecciarossa si incrociano in galleria

Quando un treno ad alta velocità viaggia a 250 o 300 km/h, non si limita a correre sui binari. Spinge davanti a sé una massa d’aria, la fa scorrere lungo le fiancate e la lascia turbolenta dietro la coda. È fisica pura. Se due convogli si incrociano, la velocità relativa può arrivare, almeno in teoria, intorno ai 600 km/h. In pochi istanti l’aria si comprime, si muove, si scontra.

Nelle gallerie ferroviarie tutto diventa più delicato, perché l’aria ha meno spazio per disperdersi. Da qui il nome: effetto siringa. Il treno entra nel tunnel e comprime l’aria davanti a sé, come farebbe uno stantuffo. Se nello stesso momento arriva un altro convoglio dalla direzione opposta, le sollecitazioni crescono.

“Non è solo una questione di comfort per i passeggeri”, spiegano nel settore ferroviario, “ma anche di stress su finestrini, porte, carenature e opere civili”. Dura pochi secondi. Ma sono secondi intensi.

Tunnel, onde di pressione e limiti tecnici: perché la Direttissima Firenze-Roma è il tratto più delicato

Il caso più citato è quello della Direttissima Firenze-Roma, aperta a tappe tra gli anni Settanta e Novanta e pensata in un periodo molto diverso da quello delle linee AV più recenti. Su questa tratta la velocità massima resta di solito sotto i 300 km/h e, nei punti migliori, si ferma attorno ai 250 km/h. Non è solo una questione di curve o tracciato.

Pesano anche l’alimentazione elettrica a 3 kV in corrente continua, meno adatta agli standard dell’alta velocità moderna rispetto al sistema a 25 kV in corrente alternata, e gallerie con caratteristiche diverse da quelle costruite negli ultimi anni.

Le onde di pressione nei tunnel possono creare colpi d’aria, vibrazioni e carichi improvvisi sulle superfici dei treni. Per limitarle, sulle linee più nuove si usano gallerie più larghe, imbocchi disegnati per attenuare l’impatto e un maggiore interbinario, cioè più distanza tra i due binari. Sembra un dettaglio da tecnici. In realtà fa la differenza: più spazio vuol dire più aria che può defluire, meno compressione e quindi margini più ampi per alzare la velocità senza ridurre la sicurezza.

Traffico misto ed ERTMS: cosa serve per alzare la velocità commerciale

C’è poi un altro fattore, meno visibile ai passeggeri ma decisivo: il traffico misto. Sulla stessa linea, in alcune fasce e su alcune tratte, possono circolare treni ad alta velocità, Intercity, regionali veloci o altri convogli non progettati per reggere le stesse sollecitazioni aerodinamiche. Un Frecciarossa pressurizzato e carenato reagisce in un modo. Un treno tradizionale, soprattutto se più datato, in un altro. Per questo i gestori della rete devono mantenere limiti prudenti, anche quando a prima vista il binario sembrerebbe consentire di più.

Secondo gli indirizzi tecnici di RFI, la separazione progressiva dei flussi e l’uso più ampio dell’ERTMS livello 2, il sistema europeo che controlla e gestisce la marcia dei treni, possono rendere la circolazione più regolare e aumentare la velocità commerciale. Non vuol dire vedere ovunque i 300 km/h sul tachimetro.

Vuol dire, più realisticamente, ridurre rallentamenti, distanziamenti e interferenze tra convogli diversi. Sulla Firenze-Roma l’obiettivo indicato è arrivare a prestazioni più uniformi, con punte commerciali attorno ai 270 km/h dove le condizioni lo permettono. Per chi viaggia, alla fine, la differenza si misura in minuti. Per la rete, invece, in capacità, sicurezza e puntualità.