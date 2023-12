POCO di nome e di fatto: questo Smartphone 12+256GB e tanto altro ancora a soli 374 euro!

POCO F4 GT, è uno Smartphone 12+256GB, display AMOLED, E4 120Hz, connessione 5G, schermo da 6,67 pollici, processore Snapdragon 8 Gen 1, tripla fotocamera 64MP, batteria 4700mAh, velocità di ricarica HyperCharge 120W, splendido colore Cyber Yellow, compatibile con Alexa. Oggi puoi farlo tuo con il 37% di sconto, quindi lo paghi solo 374,21 euro! Puoi provarlo con tutta calma, visto che Amazon ha fissato la restituzione al 31 gennaio 2024.

Smartphone POCO F4 GT: le caratteristiche

POCO F4 GT è dotato della piattaforma 5G più avanzata di Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1; la piattaforma mobile è basata sulla tecnologia di processo a 4 nm e include un processore octa-core in esecuzione a 3 GHz; essendo il chipset Android più potente, offre prestazioni della CPU più veloci del 20% e prestazioni della GPU fino al 50% migliori. Per liberare completamente l’impareggiabile potenziale del processore, POCO F4 GT racchiude la LiquidCool Technology 3.0, uno dei sistemi di raffreddamento più sofisticati del settore; anche in scenari di gioco intensi, che consumano un’enorme potenza e generano un’enorme quantità di calore, le soluzioni di raffreddamento con doppio VC da 4.860 mm2 consentono stabilità e prestazioni massime.

Viene fornito con la prima HyperCharge da 120 W a marchio POCO, e una batteria a doppia cella da 4700 mAh; in soli 17 minuti il dispositivo può essere caricato al 100%; per i giocatori, POCO F4 GT offre una ricarica rapida durante il gioco con una carica da 27 minuti al 100%, eliminando l’ansia da batteria scarica durante il gioco. Libera una nuova potenza con i trigger pop-up magnetici, che trasformano il dispositivo in una vera console per i giocatori più accaniti. Con Alexa sul tuo telefono, puoi usare la tua voce per fare acquisti su Amazon, ascoltare musica, fare una chiamata e molto altro; senza toccare nulla; basta chiedere e Alexa ti risponderà all’istante.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.