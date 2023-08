POCO F4 GT 5G, il prezzo crolla sempre di più... che spettacolo!

POCO F4 GT 5G è uno smartphone che ha sorpreso molti negli ultimi tempi, prezzo da fascia media, ma prestazioni da fascia alta! Non gli manca nulla, potenza, componentistica top, design non banale e un prezzo azzeccato. E oggi il prezzo è ancora più azzeccato grazie allo sconto Amazon, un clamoroso MENO 28% che fa precipitare il prezzo all’indietro sino a fermarsi a 362 euro! Offerta eccezionale, non bisogna davvero lasciarsela scappare!

Costa Poco, vale tanto!

POCO F4 GT 5G presenta un aspetto moderno e accattivante. Con un corpo sottile e leggero, è comodo da tenere in mano anche durante le lunghe sessioni di gioco. Il display AMOLED da 6,67 pollici offre una risoluzione Full HD+ e supporta un refresh rate di 120Hz, garantendo una visualizzazione fluida e vivace delle immagini.

Il cuore di POCO F4 GT 5G è un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, una vera e propria bomba di potenza e velocità, che lavora insieme a ben 8 giga di ram. Facile capire quindi come POCO F4 GT 5G sarà estremamente efficiente in ogni ambito, soprattutto quello gaming.

E sempre nell’ottica del gaming estremo POCO F4 GT 5G troviamo una delle sue caratteristiche più interessanti: la tecnologia LiquidCool, che mantiene il telefono fresco anche durante le sessioni di gioco più intense, evitando il surriscaldamento e garantendo prestazioni stabili nel tempo.

Anche la batteria è da primo della classe, una doppia cella da ben 4700 mAh! Inoltre, POCO F4 GT 5G viene fornito con la prima HyperCharge da 120 W, che può ricaricare completamente la batteria in soli 17 minuti!

Sul fronte della fotografia, il POCO F4 GT 5G non delude affatto. Dotato di un sistema a triplo sensore posteriore da 64MP, consente di scattare foto di alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre, è presente anche una fotocamera frontale da 16MP per selfie nitidi e chiari.

Altro che fascia media! POCO F4 GT 5G punta decisamente in alto, ma il prezzo rimane ben piantato a terra grazie al sontuoso sconto Amazon! Se ancora non lo avete comprato… fatelo ora!

