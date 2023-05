POCO F5 e F5 Pro ufficiali: specifiche, prezzi e link diretti per acquistarli su Amazon

POCO F5 e il POCO F5 Pro sono due smartphone top di gamma con molte caratteristiche interessanti, tra cui un display AMOLED fluido e reattivo, un potente processore Snapdragon, una fotocamera posteriore tripla e una batteria con ricarica rapida. Tutto ciò li rende a seconda del modello un’ottima scelta per chi cerca un dispositivo affidabile e performante. Entrambi i dispositivi presentano molte caratteristiche simili, ma ci sono alcune differenze significative tra i due modelli, che sono ora su Amazon disponibili all’acquisto.

POCO F5 e Pro, le caratteristiche

Il POCO F5 ha un display AMOLED da 6,67 pollici con una risoluzione di 2400 x 1080 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, esattamente come il POCO F5, il che lo rende molto fluido e reattivo durante l’uso. Il design del dispositivo è elegante e moderno, con un corpo in vetro curvo su entrambi i lati e una cornice in metallo.

Sotto il cofano, il POCO F5 è alimentato da un potente processore Qualcomm Snapdragon 870, abbinato a 6 o 8 GB di RAM a seconda della configurazione scelta, mentre POCO F5 PRO il Qualcomm Snapdragon 870+. Inoltre, è dotato di un’ampia memoria interna da 128 o 256 GB.

Per quanto riguarda la fotocamera, il POCO F5 presenta un modulo fotografico posteriore triplo con una fotocamera principale da 64 MP, una fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP e una fotocamera telemacro da 5 MP. La fotocamera anteriore è invece da 16 MP.

Il POCO F5 supporta anche la tecnologia di ricarica rapida, con una batteria da 4.520 mAh che può essere caricata al 100% in poco più di un’ora grazie al caricabatterie da 67 W incluso nella confezione. In sintesi, il POCO F5 Pro è una versione migliorata del POCO F5, con un processore più potente, una fotocamera posteriore quad, una batteria più veloce e la connettività Wi-Fi 6E. Sebbene entrambi i dispositivi siano di fascia alta, il POCO F5 Pro è probabilmente la scelta migliore per chi cerca le prestazioni più elevate possibili. I nuovi modelli sono ora su Amazon eccoli.

Xiaomi POCO F5 5G:

edizione con 8GB di RAM e 256GB dispaiò di archiviazione a 379€ invece di 429€: Black, Blue, White

edizione con 12GB di RAM e 256GB dispaiò di archiviazione a 399€ invece di 479€: Black, Blue, White

Xiaomi POCO F5 Pro 5G:

edizione con 8GB di RAM e 256GB dispaiò di archiviazione a 479,90€ invece di 579,90€: Black, White

edizione con 12GB di RAM e 256GB dispaiò di archiviazione a 499,90€ invece di 639,90€: Black, White

