POCO F5 Pro 5G in promo FOLLE su Amazon: c'è poco tempo, COSTA POCHISSIMO

Approfittando delle giuste promozioni lanciate sul web, c’è modo di portarsi a casa anche gli smartphone più performanti a prezzi più che convenienti. È il caso del POCO F5 Pro 5G, che Amazon ha deciso nelle scorse ore di mettere in offerta a soli 389,90 euro. Lo sconto applicato sul prezzo di listino è del 17%, unico nel suo genere e che non potete farvi scappare. Lo trovi nella colorazione bianca, con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Sfrutta subito il prezzo ribassato e goditi uno smartphone tra i migliori per rapporto qualità-prezzo.

POCO F5 Pro: 5G e Snapdragon 8+ Gen 1 per prestazioni superlative

Se stai pensando di acquistare un nuovo smartphone ma non vuoi spendere troppo, allora il POCO F5 Pro è ciò che fa per te. Avrai modo di godere di una scheda tecnica di valore massimo ad un costo accessibile. Partiamo dal processore, uno Snapdragon 8+ Gen 1 di ultima generazione che è stato prodotto con un processo TSMC a 4 nm per poter massimizzare le prestazioni. Rimanendo al tempo stesso stabile, affidabile con un consumo di energia ridotto ai minimi storici.

Degno di nota il potente AI Computing, che dà modo di godere di un’interazione più fluida in tutto il telefono, per un’esperienza intelligente di nuova generazione. Per il display, c’è un WQHD+ AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate a 120 Hz, mentre la fotocamera ha un sensore principale da ben 64 MP per scattare ogni tipo di foto con la qualità perfetta. E poi la batteria, da 5160 mAh e pensata per fornire un’autonomia ottimale nell’arco dell’intera giornata.

Godi ora dello sconto shock e acquista questo POCO F5 Pro, non lo troverai più così basso.

