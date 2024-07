POCO F6 Pro al Prime Day: 80€ di SCONTO solo per oggi

Anche Xiaomi partecipa al Prime Day di Amazon con tanti dispositivi in forte sconto, come il nuovissimo POCO F6 Pro che oggi si trova a 549€, con uno sconto di 80€ rispetto al listino. Questo smartphone è uscito solo qualche mese fa ed è il top di gamma di POCO, non si è mai visto ad un prezzo simile, si tratta del minimo storico garantito.

POCO F6 Pro è l’alternativa perfetta a smartphone per più costosi, vanta infatti un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Questo SoC è uno dei più potenti in circolazione, garantendo prestazioni da top di gamma e fluidità di utilizzo senza eguali, anche grazie ai ben 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna.

Con F6 Pro, POCO punta molto sul comparto fotografico, composto da un sistema a tripla ottica. La principale è da 50MP e scatta foto di assoluto livello professionale, perfette per immortalare le vacanze estive. Inoltre, la batteria da 5.000mAh consente un’intera giornata di utilizzo con una sola carica, ma se non bastasse c’è la ricarica rapidissima a 120W.

Xiaomi non tralascia il design, proponendo forme squadrate ed eleganti per il POCO F6 Pro. Molto interessante la finitura della scocca posteriore, con una trama ruvida ed effetto pietra che non passa di certo inosservata.

Anche il display non è da meno, si tratta di un AMOLED 6.67 pollici con frequenza di aggiornamento di 144 Hz, un valore eccezionale sia per navigare con fluidità all’interno dell’interfaccia MIUI 14, sia per giocare sfruttando al massimo il frame rate sviluppato dal potente SoC.

Insomma, POCO F6 Pro by Xiaomi è la scelta perfetta per chi cerca un top di gamma ma senza spendere molto. Oggi al Prime Day questo modello è disponibile a 549€, il prezzo minimo storico da non lasciarsi sfuggire.

