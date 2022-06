POCO M4 Pro, super batteria e fotocamera da 64MP a prezzo FOLLE

Non dare retta a chi ti dice che non è possibile acquistare uno smartphone Android valido e funzionale sotto la soglia dei 200€. Infatti, quest’oggi ti consigliamo l’ottimo POCO M4 Pro in offerta su Amazon ad appena 191€ nella variante con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio interno.

Nonostante il prezzo molto economico ti assicuriamo che il device sa offrirti un’esperienza appagante sotto tutti i punti di vista, a partire dal design curato e giovanile costituito da materiali resistenti e con un look & feel premium.

POCO M4 Pro precipita di prezzo su Amazon a un nuovo record: appena 191€

Non farti ingannare dal prezzo economico: lo smartphone di POCO dispone di un ottimo display AMOLED da 6.43 pollici ad altissima risoluzione e un potente processore MediaTek octa core di ultima generazione affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di spazio interno; con queste specifiche puoi installare tutte le applicazioni che vuoi, anche i giochi più esigenti, senza alcun compromesso.

Sul retro è presente una potente fotocamera tripla con tecnologia IA (Intelligenza Artificiale) che migliora automaticamente le foto e i video registrati con il sensore principale da 64 MP, mentre sotto la scocca la batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W ti assicura tantissime ore di autonomia senza mai lasciarti a metà giornata.

Non perdere altro tempo e metti subito nel carrello uno smartphone che saprà garantirti sempre un’ottima esperienza di utilizzo nonostante il prezzo molto economico. Ti assicuriamo che a questo prezzo è quasi impossibile trovare uno smartphone Android con un rapporto qualità/prezzo di questa portata.