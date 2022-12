POCO M5, lo smartphone GIOVANE all-in fun è il COLPO GROSSO di oggi

POCO M5 è un ottimo smartphone che offre un’esperienza di entertainment a tutto tondo, bilanciando perfettamente le esigenze fotografiche, di fruizione audiovisiva e di autonomia del dispositivo. Con un display DotDisplay AMOLED da 6,58 pollici Full HD+ e un chipset MediaTek Helio G99, hai tutto quello che ti serve anche per esperienze di streaming senza interruzioni. Oggi puoi acquistarlo su Amazon nel taglio 4GB/64GB e nei colori Giallo o Nero a un costo super vantaggioso, ovverosia 159€ con uno sconto del 16% le spese di spedizione incluse grazie ai servizi Prime.

POCO M5, Amazon sconta anche il taglio più piccolo

Il POCO M5 è alimentato dall’avanzato processore MediaTek Helio G99 per una fantastica esperienza di gioco con una batteria a lunga durata. L’ultimo chipset 4G MediaTek Helio è basato sul processo di produzione TSMC a 6 nm di livello superiore per l’efficienza energetica.

La potenza di POCO M5 è pensata per chi ama giocare quotidianamente. Con un processore di livello flagship da 6nm e un display dinamico, il gaming non conosce limiti su questo smartphone, perfetto anche per chi ama catturare i momenti più importanti e vivere la giornata con il pieno di energia, grazie alla tripla fotocamera posteriore e all’alta capacità della batteria da 5.000mAh.

La configurazione a tripla fotocamera comprende in tal senso una camera principale da 50 MP, un sensore di profondità da 2 MP e una fotocamera macro da 2 MP per incredibili primi piani. Con una batteria ad alta capacità da 5.000 mAh con ricarica rapida da 18 W, infine, puoi vivere appieno tutte le esperienze che preferisci: giocare, effettuare chiamate vocali, accedere alle mappe, scattare foto in movimento e altro ancora. Cosa aspetti? Vai su Amazon e fallo tuo a un costo super vantaggioso, ovverosia 159€ con le spese di spedizione incluse grazie ai servizi Prime.



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.