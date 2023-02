POCO M5s, crollo di prezzo su Amazon: lo sconto del 17% è da sfruttare

POCO, brand popolare tra i giovani appassionati di tecnologia, ha recentemente presentato due nuovi smartphone appositamente pensati per gli utenti che amano l’intrattenimento, che ora possono scegliere tra gli smartphone “all-in fun” POCO M5 e POCO M5s. Quest’ultimo, nel taglio da 128GB e nei colori White, Blue e Grey è oggi in fortissimo sconto su Amazon. Parliamo del 17%, per una cifra finale pari a soli 189€. Il tutto con le spese di spedizione gratuite via Prime.

POCO M5s, la super offerta ora, su Amazon

POCO M5s offre un’esperienza di entertainment a tutto tondo, bilanciando perfettamente le esigenze fotografiche, di fruizione audiovisiva e di autonomia del dispositivo. Con un display AMOLED da 6,43 pollici Full HD+ e un chipset MediaTek Helio G95, la combinazione di efficienza e prestazioni grafiche fluide dà vita ad una realtà aumentata coinvolgente, riprese brillanti ed esperienze di streaming senza interruzioni.

Combinando prestazioni grafiche fluide ed efficienza, puoi divertirti con i giochi mobili senza interruzioni, dedicarti alla realtà aumentata o riprodurre video in streaming sulle tue piattaforme preferite. Il device è anche dotato di una batteria ad alta capacità da 5.000 mAh, così da poterti offrire quasi 12 ore di divertimento di gioco, un giorno e mezzo di chiamate vocali e circa un mese in modalità standby.

Supporta anche la ricarica rapida da 33 W e può essere al 100% in poco più di un’ora. Il POCO M5s è oggi in fortissimo sconto su Amazon, parliamo del 17%, per una cifra finale pari a soli 189€. Il tutto con le spese di spedizione gratuite via Prime.

