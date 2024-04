POCO M6 Pro: mai visto uno smartphone ad un prezzo così BASSO

Hai bisogno di un nuovo modello di smartphone, senza spendere necessariamente migliaia e migliaia di euro per un top di gamma? Non ti preoccupare, Amazon ha pensato proprio a te proponendoti l’eccellente POCO M6 Pro in offerta al sensazionale prezzo di soli 199 euro, con un ottimo 23% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso POCO.

POCO M6 Pro: versatilità a POCO prezzo

Partiamo prima di tutto dal fiore all’occhiello alla base di questo smartphone, rappresentato dal suo processore Mediatek Helio G99 Ultra, che ti assicura delle prestazioni a dir poco formidabili: avrai la possibilità di avviare qualsiasi app, anche quelle più pesanti e che richiedono maggior potenza di calcolo, senza il benchè minimo tentennamento o esitazione di sorta.

Il tutto viene trasmesso sullo splendido display Flow AMOLED da 6.67 pollici di diagonale, che ti permette di controllare ogni app e relative notifiche con un solo colpo d’occhio. In più grazie alla risoluzione in Full HD potrai guardare film e serie TV anche quando sei in viaggio, facendo in questo caso uso delle principali piattaforme di streaming ad oggi presenti sul mercato. Molto buona anche la frequenza d’aggiornamento da ben 120 Hz, che garantisce il massimo della fluidità e dinamicità possibile in ogni condizione, superando di gran lunga la maggior parte dei modelli di smartphone he son presenti attualmente sul mercato.

All’interno trovi un comodo caricabatterie da 67W con funzionalità di ricarica rapida, che ti permette di ricaricare lo smartphone al 100% della sua capacità nel giro di appena 45 minuti, permettendoti di arrivare tranquillamente alla fine della giornata senza problemi.

Il design che caratterizza questo POCO M6 Pro è davvero elegante e all’avanguardia, restituendoti il massimo del comfort per l’impugnatura in ogni situazione possibile.

Ti bastano poco più di 170 euro per portarti a casa uno dei migliori smartphone attualmente in commercio, con cui potrai svolgere ogni tipo di attività, dalla messaggistica fino ad arrivare alle foto e tanto altro ancora: ecco solo un paio dei tantissimi motivi per cui ti raccomandiamo fortemente di acquistare questo POCO M6 pro in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.