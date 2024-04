POCO M6 Pro, TANTO SCONTO, tanto risparmio! MENO 23 PER CENTO!

POCO M6 Pro, è uno degli ultimi modelli dell’azienda cinese POCO (sussidiaria di Xiaomi) nota per offrire dispositivi ad alte prestazioni a prezzi decisamente accessibili. Con M6 Pro, POCO continua questa tradizione, mettendo sul mercato uno smartphone potente versatile e ricco di funzionalità ad un costo decisamente conveniente. Stiamo praticamente parlando della fascia media, un’etichetta che per certi versi sta stretta a POCO M6 Pro visto cosa monta al suo interno. Un vero BEST BUY quindi, dal rapporto qualità prezzo assolutamente vincente: lo sconto Amazon esalta ancor di più questa sua qualità, abbiamo un ricco MENO 23% che riduce il prezzo più basso recente di ben 60 euro! Da 260 euro possiamo pagare ora 200 euro POCO M6 Pro! Un’offerta strepitosa da non perdere!

Lo smartphone da comprare

La caratteristiche forse più impressionante di POCO M6 Pro è il suo gigantesco display. Dotato di un ampio e luminosissimo schermo Full HD+ Amoled da 6,67 pollici, offre una nitidezza e una brillantezza eccezionali. Inoltre, la frequenza di aggiornamento a120 Hz garantisce una scorrevolezza e più in generale una user experience eccezionale.

Il cuore di POCO M6 Pro è una CPU Mediatek Helio G99-Ultra, che garantisce zero lag e zero tentennamenti, grazie anche a ben 12 GB di memoria. A questo prezzo è difficile trovare uno smartphone con questa componentistica interna, basti pensare che ci sono anche 512 GB di spazio d’archiviazione!

Anche sul versante fotografico abbiamo una dotazione di tutto rispetto: POCO M6 Pro dispone di una fotocamera principale da 64MP dotata di OIS, ovvero stabilizzazione ottica, non digitale, dell’immagine. Un plus questo assolutamente da non sottovalutare. Solo alcuni top di gamma offrono una feature del genere.

Anche la batteria non è da meno: ben 5.000mAh, ma soprattutto nella confezione è presente, cosa più unica che rara di questi tempi, una caricabatterie Turbo charging da 67W, che impiega solo 45min per portare al 100% il telefono!

POCO M6 Pro MENO 23%, MENO 60 EURO! Un’offerta strepitosa da non perdere!

