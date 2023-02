POCO Watch: GPS, misurazione SpO2 e display AMOLED 1,6" con appena 69,99€

Buon sangue non mente. Negli ultimi anni abbiamo imparato a conoscere POCO come brand di Xiaomi in grado di tirare fuori dal cilindro degli ottimi smartphone a un prezzo spesso inavvicinabile per la concorrenza. E al suo debutto nel mercato degli smartwatch con POCO Watch, il marchio asiatico ha confermato la sua filosofia aziendale, ossia produrre dei dispositivi completi di tutto dall’eccellente rapporto qualità-prezzo.

La nuova offerta di Amazon disponibile in questi minuti fa crollare il prezzo del POCO Watch a soli 69,99 euro, per effetto dello sconto del 30%. Il risparmio complessivo è di 30 euro, visto che il prezzo consigliato al pubblico è 99,99 euro. Un affare.

Sconto del 30% sul POCO Watch

Di solito a questo prezzo siamo abituati ad acquistare dispositivi come smart band che, per quanti miglioramenti possano aver compiuto dal momento del loro lancio, non sono ancora in grado di avvicinare le funzionalità degli smartwatch.

Uno dei principali punti di forza di POCO Watch è il display AMOLED da 1,6″, per un’esperienza di visione al top in questa fascia di mercato. Un altro elemento che rende il primo orologio di POCO appetibile anche agli appassionati di corsa è il GPS integrato, grazie al quale è possibile analizzare e registrare ogni tipo di spostamento in maniera puntuale e precisa.

Inoltre, così come gli altri smartwatch ben più costosi, tiene traccia della frequenza cardiaca, monitora il livello di ossigeno nel sangue, ti avverte se ci sono variazioni significative nella frequenza cardiaca e registra tutte le fasi di sonno offrendoti utili consigli per dormire meglio e affrontare la giornata con più energia.

Approfitta dell’ultima offerta di Amazon sul POCO Watch per risparmiare subito 30 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. La spedizione è gratuita per tutti gli abbonati a Prime.

