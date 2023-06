POCO X4 GT 5G la fascia media che stupisce in super offerta! Che affarone!

POCO X4 GT 5G è uno smartphone di fascia media dalle grandi potenzialità e con caratteristiche tecniche che puntano decisamente in alto. Ha tutto quello che serve sotto il cofano: un motore potente, uno schermo bello e luminosissimo, tanto spazio di archiviazione e una fotocamera di grande qualità. Uno smartphone come questo diventa, come se già non lo fosse, un BEST BUY irrinunciabile visto il corposo sconto Amazon, un MENO -26% che taglia il prezzo di listino di ben 110 euro! POCO X4 GT 5G a 319,90 euro è un affarone, mettetelo subito nel carrello!

La fascia media guarda in alto!

POCO X4 GT 5G ha una scocca posteriore in vetro con una finitura opaca e una trama che ricorda il carbonio. Da ogni lato lo si guardi il telefono ha un aspetto davvero elegante e raffinato. POCO X4 GT 5G ha un display LCD da 6,6 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento a 144 Hz. Il display offre una ottima qualità dell’immagine, è luminosissimo con colori vivaci e contrasto elevato. Lo schermo supporta anche il formato HDR10 per una maggiore dinamica delle immagini. Il display ha anche la funzione DynamicSwitch, che adatta automaticamente la frequenza di aggiornamento al contenuto visualizzato per ottimizzare il consumo energetico.

La configurazione tecnologica sotto il cofano porta questo smartphone molto in alto. POCO X4 GT 5G ha un processore octa-core MediaTek Dimensity 8100, realizzato con un processo di produzione a 5 nm che garantisce un’ottima efficienza energetica e una bassa emissione di calore. Il processore è affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna espandibile.

E le foto? Ottime! POCO X4 GT 5G ha una tripla fotocamera posteriore composta da un sensore principale da 64 MP con apertura f/1.8, che scatta foto nitide e luminose anche in condizioni di scarsa luce. Un sensore ultra-grandangolare da 8 MP con campo visivo di 120°, che permette di catturare paesaggi ampi e scenari dinamici e un sensore macro da 2 MP con messa a fuoco minima di 4 cm, che offre la possibilità di scattare foto ravvicinate agli oggetti più piccoli. Altro che fascia media!

La batteria segue la stessa filosofia di eccellenza: capacità da 5080 mAh e supporto alla ricarica rapida da 67 W, che permette di ricaricare lo smartphone dallo 0 al 100% in soli 42 minuti. Spettacolare!

POCO X4 GT 5G a 319,90 euro è un affarone, acquistatelo ora, e avrete in mano il Re della fascia media!

