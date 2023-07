POCO X4 GT 5G ti STUPISCE con il 35% di sconto: FOLLIA Prime Day

Solo con il Prime Day di Amazon hai a portata di mano una ghiottissima offerta sull’ottimo mediogamma Android POCO X4 GT 5G, un device molto popolare e apprezzato per il suo design e la scheda tecnica davvero potente. Con uno sconto immediato del 35% rispetto il prezzo di lancio, infatti, il terminale Android del colosso cinese può essere tuo ad appena 279€.

Basta un rapido sguardo per notare le qualità di POCO X4 GT 5G: il pannello DynamicSwitch DotDisplay da 6.6 pollici è di tipo super smooth a 144Hz – una caratteristica per niente scontata in questa fascia di prezzo -, mentre la fotocamera frontale è sempre pronta a scattare selfie di qualità.

Il Prime Day di Amazon è l’occasione per acquistare POCO X4 GT 5G

Lo smartphone di POCO è un osso duro anche per quanto riguarda l’hardware nascosto sotto il bellissimo display, a partire dal velocissimo processore octa core Dimensity 8100 con tanto di modem 5G per la navigazione in rete ad altissima velocità.

Inoltre, come un normalissimo smartphone di fascia alta, POCO X4 GT 5G monta anche un comparto fotografico principale davvero niente male: il modulo triplo posteriore è capeggiato da un sensore da 64MP per scatti e video sempre ad altissima risoluzione.

Con il 35% di sconto sul prezzo di listino, questa offerta del Prime Day di Amazon è pronta per sorprenderti con il validissimo telefono di POCO; mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa già domani e senza costi di spedizione extra.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.