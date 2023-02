POCO X5 5G, offerta PAZZA di Amazon: il nuovo medio gamma in sconto del 17%

Il nuovo gioiellino di Xiaomi, ovverosia lo smartphone POCO X5 5G è in offerta su Amazon con lo sconto del 17%. In questo preciso momento costa infatti 249€ con le spedizioni rapide, sicure e gratuite di Prime. Sicuramente un ottimo prezzo per uno dei migliori nuovi modelli di fascia media sul mercato.

POCO X5 5G, medio gamma di successo

POCO X5 5G è dotato di un elegante display AMOLED a 120 Hz che lo distingue dagli altri prodotti della sua categoria. Offre immagini e prestazioni eccezionali con consumi più efficienti. La frequenza di aggiornamento a 120 Hz ad alta velocità, certificata SGS, garantisce un’esperienza di gioco e di visualizzazione più fluida.

Con una frequenza di campionamento del tocco a 240 Hz nessun momento andrà perso. Caratteristiche clou: DotDisplay AMOLED FHD+ a 120Hz, Processore Snapdragon 695, Fast charging a 33W e tripla camera AI da 48MP.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.