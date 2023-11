POCO X5 5G, prezzo in PICCHIATA inarrestabile su Amazon: a 199€ è REGALATO

Il nuovo gioiellino di Xiaomi, ovverosia lo smartphone POCO X5 5G è in offerta su Amazon con lo sconto del 37%. In questo preciso momento costa infatti 199€ con le spedizioni rapide, sicure e gratuite di Prime. Sicuramente un ottimo prezzo per uno dei migliori nuovi modelli di fascia media sul mercato.

POCO X5 5G, medio gamma di successo super scontato

POCO X5 5G è dotato di un elegante display AMOLED a 120 Hz che lo distingue dagli altri prodotti della sua categoria. Offre immagini e prestazioni eccezionali con consumi più efficienti. La frequenza di aggiornamento a 120 Hz ad alta velocità, certificata SGS, garantisce un’esperienza di gioco e di visualizzazione più fluida. Con una frequenza di campionamento del tocco a 240 Hz nessun momento andrà perso. .

Il comparto fotografico del POCO X5 5G non delude. La fotocamera principale da 48MP cattura immagini nitide e dettagliate anche in condizioni di luce sfavorevoli. Completano il set una lente ultra-grandangolare e un sensore di profondità, consentendo una varietà di opzioni creative per gli utenti.

Con una batteria da 5000mAh, il POCO X5 5G offre una lunga autonomia che ti permette di utilizzare il telefono senza preoccuparti troppo della ricarica. Inoltre, con il supporto alla ricarica rapida da 33W, puoi riportare il tuo telefono al 100% in un tempo sorprendentemente breve.

POCO X5 5G si presenta come uno smartphone completo che offre prestazioni eccellenti, una fotocamera versatile e una batteria affidabile, il tutto a un prezzo accessibile. Con la sua combinazione di specifiche di fascia medio alta e prezzo ragionevole, è una scelta attraente per gli utenti che cercano un dispositivo che possa gestire tutte le loro esigenze digitali quotidiane. E a 199€ è il best buy della fascia media.

