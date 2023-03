POCO X5 Pro 5G, Amazon aggredisce il mercato dei medio gamma e lo sconta del 14%

Anche POCO X5 Pro 5G è in super offerta su Amazon, grazie allo sconto del 14% che ne abbassa il prezzo a circa 299€, incluse le spedizioni via Prime, per le colorazioni Black, Blue o Green. Dotato di un’ottima tecnologia di visualizzazione, questo è il primo telefono della serie X che impressiona con uno schermo Flow AMOLED vivido, fluido e luminoso da 6,67″, con una frequenza di aggiornamento di 120Hz .

POCO X5 Pro 5G, per la generazione Z

La potenza di POCO X5 Pro offre dunque un’esperienza di entertainment a tutto tondo, bilanciando perfettamente le esigenze fotografiche, di fruizione audiovisiva e di autonomia del dispositivo. Tra le caratteristiche principali abbiamo Processore Snapdragon 778G, DotDisplay AMOLED FHD+ a 120 Hz, Fotocamera principale professionale da 108 MP e ricarica turbo da 67 W.

Inoltre è dotato di configurazioni RAM da 6 GB e 8 GB, espandibili fino a 11 GB o 13 GB grazie alla tecnologia di espansione RAM che converte fino a 5 GB di memoria ROM disponibile per un’esperienza di livello superiore senza problemi.

Di fatto, progettato per soddisfare le esigenze di velocità e tecnologia reattiva della generazione Z, il sistema di elaborazione della fotocamera Snapdragon 778G di POCO X5 Pro 5G è più veloce rispetto alle precedenti generazioni di telefoni. Fallo tuo col 14% di sconto a 299€ tutto incluso, anche le spese di spedizione via Prime.

