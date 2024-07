POCO X6: lo smartphone di ULTIMA GENERAZIONE oggi in SOTTOCOSTO

Sei alla ricerca di uno smartphone nuovo? Non sai quale scegliere tra i tanti modelli sul mercato? Punta tutto sul POCO X6, oggi disponibile su Amazon a soli 259 euro con uno sconto del 13%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere è davvero unica!

POCO X6: tutte le specifiche tecniche dello smartphone

Il POCO X6 è uno smartphone di ultima generazione capace di accontentare le esigenze di qualsiasi utente ed offrire prestazioni davvero eccezionali.

Innanzitutto si contraddistingue per l’ultimo processore Snapdragon 7 progettato con la più avanzata tecnologia a 4nm che assicura operazioni sempre efficienti e super fluide. Inoltre è dotato di un display dalla risoluzione cristallina grazie al 120Hz Flow AMOLED e che, quindi, offre immagini immersive facendoti sentire sempre al centro dell’azione per quanto riguarda qualsiasi tipologia di contenuto multimediale.

Allo stesso modo, potrai divertirti a realizzare foto al alta risoluzione e video in 4K sfruttando la tripla camera con la principale da 64MP dotata di OIS (Stabilizzazione Ottica) e funzionalità che utilizzano l’Intelligenza Artificiale di Google.

Un’altra caratteristica importante del dispositivo è la sua batteria super potente da 5100mAh che garantisce l’autonomia di una giornata intera, oltre a 17 ore di video playback. Tra l’altro, questo modello dispone del raffreddamento a multistrato in grafene per poter mantenere sempre alte prestazioni in tutte le condizioni di utilizzo.

