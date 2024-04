Poco X6 Pro adesso col COUPON SEGRETO: riscattalo, la cifra è IRRISORIA

È giunto il momento di godersi il reale risparmio per ciò che riguarda il mondo degli smartphone. eBay ha voluto fare ancora una volta le cose in grande, mettendo a disposizione dei suoi clienti un coupon segreto utile per avere lo sconto sul Poco X6 Pro. Ti basta inserire XIAOMIDAYS24 al momento del pagamento e il gioco è fatto. Come per magia, la cifra finale calerà a picco fino a 245,65 euro. Un prezzo che non puoi farti sfuggire, anche considerando che la spedizione è gratuita. Con il suo meraviglioso design e la scheda tecnica all’ultimo grido, sarà il tuo più potente alleato per anni. Riscatta subito il codice e avrai un risparmio senza precedenti.

Codice coupon: XIAOMIDAYS24

Poco X6 Pro: lo smartphone ideale per unire design a potenza unica

Dopo aver scoperto le potenzialità di questo Poco X6 Pro, non ci penserai due volte prima di acquistarlo. A maggior ragione in queste ore, con il codice nascosto di eBay. Il display è un POLED da 6,67 pollici ideale per poter guardare un film o giocare senza problemi di visualizzazione. Grazie allo schermo così ampio, infatti, avrai la possibilità di godere di una resa più comoda e sicura per tutto il tempo che passerai davanti al device. Anche per via del refresh rate a 120 Hz.

Sotto la scocca c’è un potente chipset MediaTek Dimensity 8300-Ultra con modulo 5G incluso. Che grazie ai 4nm spinge la velocità al massimo e riduce i consumi, rendendolo un telefono perfetto per giocare, per lo streaming e per usufruire della connettività più veloce. Discorso a parte va fatto per il comparto fotografico, vero fiore all’occhiello di questo Poco. C’è infatti una tripla camera con sensore principale da 64MP con OIS, l’ideale per poter registrare video e scattare foto. Aiutandosi con l’intelligenza artificiale e le funzioni avanzate.

Usa subito il coupon segreto e fai tuo lo smartphone ideale ad un prezzo wow.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.