POCO X6 Pro in super offerta su Amazon: pochissimi a disposizione

POCO X6 Pro: tutte le specifiche tecniche

POCO X6 Pro è uno smartphone all’avanguardia in grado di soddisfare qualsiasi tua esigenza, sia sul lavoro che nell’intrattenimento quotidiano.

Innanzitutto garantisce prestazioni incredibili grazie al processore MediaTek Dimensity 8300 Ultra che spinge al massimo un’esperienza fantastica che sia gaming, streaming o qualsiasi attività. Inoltre è dotato di un display immersivo da 6.67″ con 16.7 mllioni di colori: questo vuol dire che potrai letteralmente immergerti nei tuoi contenuti preferiti, prendendo parte all’azione come se fossi in prima persona.

Un’altra caratteristica di spicco di questo modello è sicuramente la sua tripla camera con la principale da 64MP con OIS (Stabilizzazione Ottica) che ti permette di immortalare tutti i momenti più belli in maniera realistica e impeccabile in qualsiasi condizione di luce, quindi anche di notte o sotto la luce diretta del sole.

Anche la batteria è super potente così da poterlo utilizzare per tutto il giorno senza nessuna preoccupazione. In più, grazie alla dissipazione del calore in grafite, viene ridotta drasticamente la temperatura anche durante l’utilizzo intenso.

