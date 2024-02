POCO X6 Pro subito in offerta su Amazon: 40€ di sconto immediato

Il nuovo medio di gamma POCO X6 Pro, nella versione da 8+256GB, figura tra le offerte a tempo di oggi in casa Amazon. Grazie alla promozione in corso, è disponibile a 309,90 euro, fin qui il prezzo più basso per uno smartphone presentato da poche settimane a un prezzo lancio di 349,90 euro. In più, l’offerta prevede tra le opzioni di acquisto anche le 5 rate Amazon senza interessi da 61,98 euro al mese.

POCO X6 Pro al prezzo più basso su Amazon

Le recensioni sul modello X6 Pro di POCO sono concordi: è da considerarsi a tutti gli effetti come il primo best buy dell’anno. In assoluto, si distingue per la sua velocità, sia in termini di prestazioni che di ricarica rapida. Ma è anche tanto altro.

Il fiore all’occhiello di X6 Pro è il processore MediaTek Dimensity 8300-Ultra a 4 nm. Con una frequenza di clock fino a 3,35 GHz e le prestazioni della GPU migliorate del 248% rispetto all’ultima generazione, lo smartphone di POCO restituisce un’esperienza utente da primato.

L’altro principale punto di forza del medio gamma POCO è la turbo ricarica da 67 W, in grado di offrire una ricarica nettamente più veloce rispetto alla concorrenza. Questo si traduce in una ricarica dallo 0 al 100% in appena 45 minuti, per un’autonomia che garantisce oltre 50 ore di musica, 19 ore di riproduzione video e 15 ore di navigazione online.

POCO X6 Pro, il nuovo medio gamma di POCO e primo best buy del 2024, è in offerta a soli 309,90 euro su amazon.it, il prezzo più basso del web per uno smartphone uscito da un paio di settimane soltanto. Volendo, si può prenderlo in 5 rate senza interessi da 61,98 euro al mese (articolo venduto e spedito da Amazon).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.