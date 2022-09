Pokémon Scarlatto + Pokémon Violetto per Switch in bundle su eBay col 16% di sconto

Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, sviluppati da Game Freak e pubblicati da Nintendo e The Pokémon Company per Nintendo Switch, sono trai i più attesi videogiochi di questa stagione. Oltre che per la bontà che da sempre caratterizza queste produzioni, infatti, il motivo di tanto fermento dei fan è da ricercare anche nel fatto che i due titoli introdurranno delle importanti novità in termini di gameplay, soprattutto nel sistema di esplorazione all’interno di un open world, e di combattimento con elementi quali la Teracristallizzazione o il nuovo strumento “Dado truccato”.

Grazie a eBay e alla sua incredibile promozione, da oggi 7 settembre e fino alle ore 8.00 del’12 settembre 2022, potete acquistare in prevendita questi due gioiellini per Switch con lo sconto del 16%, quindi al prezzo davvero invitante di 99 euro (anziché 119€). Si tratta di DUE confezioni separate in versione FISICA in un unico bundle: pertanto acquistando questo pacchetto riceverete i due videogame ciascuno nella sua scatola originale. Gli ordini verranno evasi a partire dal giorno del lancio dei due prodotti il 18 novembre 2022.

Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto in coppia per Switch

Con Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto la serie Pokémon si evolve in un modo tutto nuovo consentendoti di esplorare liberamente un ricco e vasto mondo. Città e natura si fondono in un mondo senza confini. Potrai osservare i Pokémon di questa regione in ogni dove: cieli, mari, foreste, strade e non solo! Potrai rivivere l’essenza dei giochi della serie Pokémon, affrontando i Pokémon selvatici nelle lotte per poi catturarli, ma in un’avventura open world adatta ai giocatori di qualsiasi età.

La scelta del primo compagno d’avventura sarà tra Sprigatito, Fuecoco e Quaxly. Inizierai la tua avventura nei panni di uno dei personaggi principali. Avrai anche un completo diverso da indossare in base alla versione che sceglierai tra Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. Chissà che tipo di storia ti aspetta… Con questi nuovi titoli, la serie Pokémon si evolve in un modo tutto nuovo consentendoti di esplorare liberamente un open world in cui città e natura si fondono in un unico ambiente senza confini.

Potrai osservare i Pokémon di questa regione in ogni dove: cieli, mari, foreste, strade e non solo! Affronta e cattura i Pokémon selvatici in un’avventura open world adatta ai giocatori di qualsiasi età. Il tutto a partire dal lancio mondiale dei due videogame che sarà il 18 novembre 2022.

Ma tu non farti trovare impreparato e prenota ora le tue copie al prezzo davvero invitante di 99 euro così non rischierai di rimanere a bocca asciutta, visto che i due titoli sono così attesi che presumibilmente andranno subito a ruba. Inoltre avrai la possibilità di ricevere tutto comodamente a casa entro il giorno di rilascio risparmiando perfino 20 euro sul costo totale del bundle.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.