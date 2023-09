Polar Ignite 2, il fitness smartwatch più elegante con GPS integrato cala del 30%

Polar è un brand molto conosciuto nel nord Europa. Nato in Finlandia, è passato dalla creazione del primo cardiofrequenzimetro senza fili a prodotti sempre più sofisticati, inserendo funzioni tecnologiche e creando prodotti all’avanguardia, adatti allo sport e alla vita di tutti i giorni. Come questo Polar Ignite 2, che oggi puoi far tuo su Amazon a soli 161€ grazie all’importante sconto del 30% e con le spedizioni gratuite gestite da Prime.

Polar Ignite 2, uno smartwatch per tutti i gusti

Polar Ignite 2 offre funzioni smart come controllo della musica, previsioni meteo e notifiche push: tutto quello che ti serve per ripartire. Ti aiuta a conoscere il tuo corpo e stabilire abitudini di vita sane grazie a guida personalizzata dell’allenamento, analisi del sonno e monitoraggio del recupero.

Polar Ignite 2 è adatto per la palestra, allenamenti di gruppo, nuoto, bici, camminata, yoga e anche per l’ufficio ed il tuo tempo libero. La tecnologia ti aiuta a restare in forma: GPS integrato, monitoraggio della FC dal polso, lunga durata della batteria, Running Program, guida all’allenamento quotidiano FitSpark, Nightly Recharge.

Pieno supporto, infine, a Polar Flow, la a piattaforma online di allenamento e guida personalizzati. Scopri i tuoi progressi, imposta i tuoi obiettivi, pianifica le sessioni e analizza le prestazioni con i dati del tuo corpo sincronizzati automaticamente.

Insomma, come scrivevamo nell’introduzione, questo brand è poco famoso dalle nostre parti, ma questo non vuol dire che non sia ottimo e meritevole di avere almeno una chance. Corri ad acquistare quindi questo Polar Ignite 2 a 161€ con le spedizioni gratuite gestite da Prime.

