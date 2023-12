Polar Unite, sconto EPOCALE su Amazon per lo stiloso fitness watch top di gamma

Il Polar Unite Fitness Watch è molto più di un semplice orologio, è un compagno dedicato al tuo benessere quotidiano. Con funzionalità avanzate, tra cui un activity tracker 24/7, analisi del sonno, GPS da smartphone e cardiofrequenzimetro dal polso, questo fitness watch offre una guida completa per il tuo stile di vita attivo. Prendilo ora su Amazon a soli 102€ con lo sconto super di Amazon del 30% e non te ne pentirai.

Polar Unite Fitness Watch: GPS, allenamenti e cardiofrequenzimetro

Il Polar Unite monitora costantemente la tua attività quotidiana, registrando passi, distanza percorsa, calorie bruciate e altro ancora. Questo activity tracker ti fornisce un’analisi completa delle tue abitudini quotidiane per aiutarti a mantenere uno stile di vita attivo.

Misura la qualità del tuo sonno per darti una visione dettagliata del tuo riposo notturno. Ottieni informazioni sulla durata, la continuità e le fasi del sonno per migliorare la tua routine di riposo. Collega il Polar Unite al tuo smartphone per utilizzare la funzione GPS. Monitora le tue attività all’aperto, come la corsa o il ciclismo, con precisione grazie al tracciamento GPS dal tuo dispositivo mobile.

Ricevi consigli di allenamento giornalieri basati sul tuo stato fisico, sulle tue abitudini e sugli obiettivi di fitness. Questa funzione personalizzata ti aiuta a ottimizzare i tuoi allenamenti e a mantenere un equilibrio tra sforzo e recupero. Monitora la tua frequenza cardiaca direttamente dal polso senza la necessità di fasce toraciche aggiuntive. Questo permette di tenere sotto controllo l’intensità degli allenamenti e di ottimizzare i risultati.

Ottieni informazioni sul tuo livello di recupero dopo l’allenamento per garantire che il tuo corpo sia pronto per le prossime sfide. Questa funzione ti aiuta a gestire gli sforzi e a prevenire il sovrallenamento. Il Polar Unite è caratterizzato da un design leggero e offre la possibilità di personalizzare il quadrante e il cinturino per adattarsi al tuo stile.

Analizza dettagliatamente le tue attività, ottieni consigli di allenamento avanzati e monitora il tuo progresso complessivo utilizzando l’app Polar Flow. Con una gamma completa di funzionalità, ti offre una visione approfondita delle tue attività quotidiane, del sonno e degli allenamenti. Indossalo per raggiungere i tuoi obiettivi di fitness in modo intelligente e motivante.

