Polar Vantage M2 in offerta al minimo storico su Amazon

Polar Vantage M2 è uno sportwatch con GPS integrato progettato per gli atleti che vogliono migliorare le proprie prestazioni giorno dopo giorno. Offre una guida attenta durante l’allenamento, un’analisi completa della performance di giornata e una connettività 24 ore su 24 con numerose funzionalità smartwatch.

In questi minuti su Amazon è in offerta al minimo storico: 157,98 euro, contro i 299,90 euro del sito ufficiale.

Polar Vantage M2 in offerta a 157,98 euro

Tra i principali punti di forza dello sportwatch Polar Vantage M2 ci sono la durata della batteria fino a 30 ore di allenamento con una singola carica e la resistenza all’acqua fino a 30 metri. Un ulteriore vantaggio dato dal Vantage M2 è la precisione professionale offerta dai sensori, in primis quello che registra il battito cardiaco e la misurazione del GPS.

E proprio questa sua efficacia nella misurazione ti permette di allenarti in maniera ancora più efficace, con tutti i dati precisi sulle tue prestazioni offerti in tempo reale.

Ma non è finita qui, perché il nuovo sportwatch di Polar monitora in automatico anche il sonno e il recupero, in modo da offrirti tutte le informazioni necessarie sul recupero e sui giorni in cui puoi allenarti in modo più sostenuto.

Tra le funzionalità smartwatch più significative si annoverano infine il controllo della musica e le notifiche push al polso.

Aggiungi al carrello ora il Polar Vantage M2 per acquistarlo al minimo storico su Amazon. E se sei un cliente Prime non paghi nulla per la spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.