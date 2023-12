Polar Vantage M2, lo smartwatch color rame pronto a sorprenderti

Polar Vantage M2 è uno Smartwatch ideale per chi fa sport, con GPS Integrato, Monitoraggio della Frequenza Cardiaca dal Polso, Guida all’Allenamento, Monitoraggio di Sonno e Recupero; ma anche con altre funzioni per il tempo libero come meteo e gestione della musica. Grazie allo sconto del 9% ora lo paghi solo 273,41 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Polar Vantage M2: caratteristiche tecniche

Migliora le tue prestazioni grazie alle informazioni sulla tua forma fisica e scegli tra oltre 130 profili sportivi con quale allenarti; sincronizza i dati di allenamento con Strava, TrainingPeaks e altre app. Polar Vantage M2 offre il monitoraggio di sonno ed analizza come hai recuperato dallo stress quotidiano, così saprai sempre quanto spingere durante i tuoi allenamenti. Il Running Program gratuito ti aiuta a raggiungere i tuoi obiettivi di corsa; la guida all’allenamento personalizzato FitSpark suggerisce allenamenti cardio, di forza e muscolari basandosi sulle tue abitudini di allenamento.

Training Load Pro monitora il carico di lavoro e verifica se hai recuperato correttamente; l’assistente all’integrazione FuelWise ti ricorda quando ricaricarti e mantenere un livello di energia adeguato durante l’allenamento

Non perdere mai il ritmo con le funzioni da smartwatch come controllo della musica, meteo, notifiche di chiamate e messaggi e molto altro.

